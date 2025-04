La «Sportitalia Arena» cambia volto: manto nuovo e più di 1.300 posti a sedere

«Sarà uno stadio per il calcio». Lo aveva annunciato Michele Criscitiello, ceo di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, prima dell’avvio dei lavori che cambieranno letteralmente volto all’impianto sportivo di via XXV Aprile a Carate Brianza.

Erba speciale sul terreno di gioco di Carate Brianza

Le immagini riprese dal drone, che a inizio settimana ha sorvolato la zona dello stadio comunale, hanno regalato via social il primo importante colpo d’occhio sulla «rasoiata» che le ruspe hanno già inferto al terreno di gioco in attesa della posa del nuovo manto erboso. Una speciale erba di ultima generazione, al posto del vecchio prato ormai infestato e in stato di abbandono, che mette assieme le caratteristiche del sintetico e quelle del prato naturale accompagnato da tre strati sottostanti per assicurarne l’impermeabilizzazione.

«Daremo forma ad un campo con misure ufficiali da Lega Pro, a prescindere dall’esito finale del campionato che stiamo disputando. Non stiamo insomma lavorando in ottica serie C per la Folgore Caratese, ma con uno sguardo al futuro. Significa cioè che stiamo investendo per uno stadio che dovrà durare almeno per i prossimi trent’anni», ha spiegato il presidente che ha messo sul tavolo un investimento da circa un milione e mezzo di euro per il completo restyling e il rinnovamento infrastrutturale dello stadio di calcio.

Campi anche per il settore giovanile

Già completamente rimossi lo spazio riservato al lancio del giavellotto e la pedana del salto in lungo che verrà ricollocata successivamente in altra zona, oltre al nuovo manto erboso dello stadio verranno ricavati all’intorno altri due nuovi campetti. Uno da calcetto a cinque, nell’area dove oggi è sistemata la bocciofila dietro la porta e un altro invece di calcio a nove giocatori.

«Qui l’idea è di realizzare al posto della bocciofila dei locali adibiti a spogliatoio riservati al nostro settore giovanile», ha spiegato ancora Criscitiello in vista della importante crescita del settore che potrebbe passare dagli attuali seicento atleti a ben ottocento in un solo anno con possibilità di ulteriore incremento poi nel prossimo biennio.

La riqualificazione della «Sportitalia Arena» interesserà anche gli spogliatoi della prima squadra, «che verranno completamente rifatti», così come sarà rinnovato interamente l’impianto di illuminazione con luci a led a basso consumo adatte ai campionati di serie B e di serie C e l’intero impianto di sicurezza.

Le nuove tribune

Rinnovamento in arrivo anche per le tribune, che ospiteranno a Carate Brianza fino a quasi 1.400 spettatori: 950 nel settore locali, oltre a trenta sedute per la tribuna stampa con il rifacimento di tutti i sediolini e la nuova tribuna ospiti incrementata nella capienza di ben 88 unità: dagli attuali 280 posti si arriverà ad accogliere fino a 368 tifosi delle squadre avversarie.

Nuove, infine, anche le panchine per le squadra posizionate sotto la tribuna centrale così come il tunnel di ingresso dei calciatori. Sarà chiuso l’attuale sottopassaggio malridotto per le continue infiltrazioni di acqua e umidità per fare spazio ad un avveniristico e scenografico «tunnel» che porterà direttamente le squadre dallo spogliatoio al terreno di gioco.