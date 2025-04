La squadra maschile di volley della Pirotta vola alle finali nazionali

Pirotta Volley maschile: è campione regionale. E adesso la squadra della scuola secondaria di primo grado di Desio vola alle finali nazionali. Grande entusiasmo e i complimenti della preside, Paola Signorini.

Al centro sportivo Pavesi di Milano la squadra di volley della scuola media Pirotta è diventata campione regionale. La scuola Pirotta ha schierato i suoi campioni della sezione maschile che hanno conquistato il gradino più alto del podio, riportando una vittoria schiacciante sulle squadre di Mantova, Varese, Milano, Brescia e Lecco. Gli studenti della squadra della scuola secondaria di primo grado cittadina si sono così laureati campioni regionali con un solo set perso su cinque incontri. "Non potevamo immaginare un risultato così eccezionale", il commento dei professori che li hanno accompagnati: Alessandro Iozzi, Paolo Pozzi, Roberta Seregni e Osvaldo Valente. "Uniti, motivati e tecnicamente preparati, hanno dato dimostrazione di tenacia e volontà. Una bellissima squadra sotto tutti i punti di vista. Portiamo a scuola e nella nostra città con orgoglio questo risultato che da tempo mancava".

Grande la soddisfazione della preside, Paola Signorini e dell’intero corpo docente della scuola Pirotta, perché i ragazzi arrivano da diverse sezioni di seconda e terza media e sono riusciti a creare una squadra coesa e tecnicamente impeccabile. "Ora ci aspettano le gare nazionali nella prima settimana di giugno, che dovrebbero essere a Roma", aggiunge la professoressa Seregni.

"Siamo pronti. Li abbiamo visti crescere e allenarsi con una determinazione e un entusiasmo che ci ha subito contagiati. Abbiamo la speranza di ottenere buoni risultati anche nelle prossime sfide. Non sarà facile, perché il livello è naturalmente sempre più alto, ma sono loro che ci stanno trascinando con la loro grinta. Sono amici, sono sportivi, sono un esempio positivo anche per i loro compagni. Confidiamo che in questa e, speriamo, anche nelle prossime vittorie, tutti si possano riconoscere, come stimolo a dare il massimo, nel rispetto dell’avversario. Lo sport garantisce questo, in particolare lo sport di squadra: a fare gruppo coeso con un compito e una responsabilità personale giocata per il beneficio della squadra intera".