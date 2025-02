La statua di San Pio che da vent’anni è alle porte del camposanto maggiore di Cesano Maderno, da qualche giorno è in una fonderia di Milano per il restauro.

La statua di Padre Pio è in fonderia per il restauro

Rimosso anche il pesante blocco di sostegno alla statua, che sarà rimpiazzato. Spiega Salvatore Barbagallo del Comitato Amici di Luca Barbagallo, che per l’intervento nei mesi scorsi ha lanciato una raccolta fondi:

"Ringraziamo chi ci ha già aiutato e chi vorrà aiutarci ancora: sono sicuro che la battaglia non andrà persa. Volevo ringraziare in particolare Carmelo Vinci e Federica Zappella per l'ottimo lavoro che hanno fatto per noi diffondendo la nostra raccolta fondi sui social e sostenendoci. Spero quanto prima di ringraziarli personalmente, magari alla seconda inaugurazione del Santo Padre Pio".

L'inaugurazione il 4 luglio 2004

Cerimonia che dovrebbe svolgersi a inizio aprile. "Non vedo l’ora di quel giorno. Mi sto mettendo d’accordo con l’Amministrazione", spiega Salvatore, zio di Luca Barbagallo.

Inaugurato il 4 luglio 2004, il monumento "Padre Pio e il bambino. Inno alla vita", alle porte del cimitero maggiore, fa memoria di Luca, morto il 4 agosto 2001, a 21 anni, per una grave malattia che gli era stata diagnosticata a soli tre mesi di vita. Quello di donare alla città una statua dedicata al santo di Pietrelcina era un sogno del giovane cesanese, che pochi mesi prima di morire era andato in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e si era inginocchiato in preghiera davanti alla tomba di San Pio. Un sogno realizzato dall’associazione Syntonia solidarietà con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale.