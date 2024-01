La testimonianza di una grande fede che diventerà segno tangibile per tutti i fedeli. E’ un’iniziativa veramente lodevole quella che in queste settimane stanno promuovendo i familiari di Patrizia Locati, residente a Camparada e volata via la scorsa estate a soli 60 anni dopo una battaglia contro la malattia. Un percorso difficile a probante, affrontato però con grande tenacia e soprattutto incrollabile fede, sino all’ultimo.

La statua di San Giuseppe per ricordare Patrizia

«Mentre sistemavamo la sua casa abbiamo trovato una statua di San Giuseppe sotto alla quale Patrizia riponeva le proprie intenzioni - spiega la sorella Milena - Abbiamo quindi deciso di donare questa icona alla chiesa di Lesmo, che mia sorella ha frequentato in maniera molto intensa negli ultimi anni. Un’offerta che vorremmo fare per due ragioni: da una parte tenere viva la memoria di Patrizia; dall’altra, invece, poter mettere a disposizione di tutti i parrocchiani un angolo di devozione nei confronti di San Giuseppe, davanti alla cui statua sarà possibile pregare e offrire le proprie invocazioni, come ha fatto Patrizia, che si è affidata intensamente all’intercessione del Santo».

I familiari hanno quindi preso contatti con il parroco don Mauro Viganò e il coadiutore don Stefano Borri informandoli della volontà di donare questa statua alla chiesa e alla comunità.

«Vogliamo ringraziare don Mauro e don Stefano per aver accolto la nostra richiesta, ma soprattutto per aver accompagnato Patrizia nell’ultimo tratto del suo cammino terreno - prosegue Milena - Durante il funerale abbiamo percepito concretamente la certezza della sua fede e ora vogliamo offrire a tutti questa testimonianza attraverso un gesto concreto che a Patrizia avrebbe sicuramente fatto piacere condividere con l’intera comunità di fedeli».

La statua verrà posizionata in chiesa

L’iniziativa porterà alla realizzazione di una nicchia nella chiesa all’interno della quale sarà posta la statua. Ad essa potranno contribuire tutti coloro che vorranno attraverso donazioni spontanee. Allo scopo è stato creato un apposito canale sulla piattaforma Satispay (causale «In memoria di Patrizia»), ma chi lo desidera può anche consegnare la propria offerta direttamente in chiesa o in casa parrocchiale. L’intenzione è quella poi di poter inaugurare la statua il prossimo marzo, in occasione della festività di San Giuseppe.