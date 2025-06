La stella e il volontario: ecco i benemeriti che hanno ricevuto la "Spilla d'Oro"

Da una parte una giovane stella, capace di tenere alto il nome di Usmate Velate a livello nazionale grazie alle proprie straordinarie doti canore e artistiche. Dall’altra, un infaticabile volontario, che alla comunità ha donato, e continua a farlo, il proprio tempo e le proprie abilità mettendole al servizio del prossimo.

La stella e il volontario: ecco i benemeriti

Grande festa lunedì sera per la cerimonia di consegna delle "Spille d’Oro", le massime onorificenze cittadine, che il sindaco Lisa Mandelli e la sua Giunta hanno conferito a Mimì Aminata Caruso e Giovanni Marca. Sono stati loro i protagonisti della cerimonia di oggi, lunedì 2 giugno Festa della Repubblica, durante la quale hanno ricevuto non solo il prestigioso encomio, ma anche l’abbraccio dell’intera collettività che ha preso parte a un momento tradizionalmente sentito. Molto differenti le storie e le motivazioni che hanno portato alla benemerenza, ma accomunate da quel grande filo rosso che è il senso di appartenenza a una piccola comunità, capace invece di scoprirsi grande famiglia in questa particolare cornice di festa in Villa Scaccabarozzi.

Mimì Caruso

A ricevere per prima la "Spilla d’Oro" è stata, appunto, Mimì Caruso, fresca vincitrice dell’ultima edizione di "X-Factor", il talent show dedicato agli artisti emergenti che l’ha incoronata come prossima, giovane, promessa del panorama musicale italiano. E, si spera, anche internazionale:

"E’ un modo molto dolce e bello per cominciare un nuovo capitolo della mia vita visto che ho compiuto 18 anni proprio l’altro giorno - le parole della ragazza - Sono molto contenta di essere qui oggi, vedere le persone con cui sono cresciuta e gli amici con cui ho frequentato la scuola e l’oratorio. Sono davvero contenta ed emozionata. Usmate Velate per me vuol dire casa e questo riconoscimento significa moltissimo".

Giovanni Marca

Con lei è stato premiato anche Giovanni Marca, volontario di lunghissimo corso, volto noto della comunità per le numerose attività svolte al servizio del prossimo in maniera disinteressata e gratuita, spesso silenziosa, ma sempre rivolta alla valorizzazione del bene comune utilizzando le sue abilità professionali per costruire e regalare oggetti di legno ai bambini delle scuole. Ha costruito e regalato vari cartelli di legno per indicare i percorsi nei parchi locali e attualmente insegna come volontario falegnameria ai ragazzi della scuola media:

"Grazie agli amici che mi hanno promosso per questo premio che desidero dedicare alla memoria di un caro amico che non c’è più - ha detto visibilmente emozionato - Ci sono molte altre persone che meritano più di me questo riconoscimento per il quale voglio comunque ringraziare ancora tutti".

Targa alla memoria

Oltre alle due benemerenze è stata consegnata dal primo cittadino una targa alla memoria, dedicata a Giovanni Varisco, partigiano caduto nel 1945 (a soli 30 anni), proprio nell’ottantesimo anniversario della sua morte avvenuta durante la lotta per la liberazione del territorio dal fascismo. A ritirare l’encomio è stata la sezione Anpi di Arcore, che ha colto l’occasione per lanciare un appello:

"Purtroppo nelle nostre ricerche non abbiamo trovato nessun parente in vita, ma se qualcuno dovesse conoscerne ce lo segnali: se oggi siamo qui a festeggiare la Repubblica lo dobbiamo anche a lui, quindi è giusto che questa targa venga consegnata alla sua famiglia come gesto di riconoscenza da parte di tutti noi"

Il battesimo civile

A impreziosire la giornata anche la tradizionale consegna di una copia della Costituzione italiana a tutti i ragazzi che quest’anno entreranno nella maggiore età. Un "battesimo" civile che segna l’ingresso dei ragazzi nella comunità adulta.