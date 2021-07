La storia del Busnago calcio scende di nuovo in campo. Grande successo per la partita delle "vecchie glorie" azulgrana.

Ricordi e risate

Una serata di sport e divertimento, dedicata a chi ama ancora correre dietro a un pallone, anche magari a dispetto dell’età. Grande successo per la partita delle vecchie glorie del Busnago calcio (organizzata in collaborazione con l’Osl), che mercoledì hanno dato vita a un’amichevole in famiglia in occasione della Festa patronale.

"E’ stata una bella rimpatriata, simpatica e goliardica - raccontano i dirigenti della società azulgrana - Il campo della parrocchia è stato addobbato a festa con palloncini granata e celesti, colori di una società nata oltre 60 anni fa. Abbiamo sorriso e sognato ripensando alla nostra gioventù “pallonara”, tra ricordi di campionati vinti e campionati persi, di gioie e rammarichi, di gol mancati che avrebbero potuto fare la storia e di parate che ci hanno fatto festeggiare al bar, tra un bicchiere di vino e un panino al salame. Da parte nostra un grazie a tutte le persone che hanno permesso lo svolgimento di questa serata, dagli iscritti, ai volontari che lavorano sempre nell’ombra, ai dirigenti e alla presidenza della società".

Tutti insieme a cena

Al termine della partita c’è stato spazio per una bella mangiata comunitaria, ricordando i tempi che furono tra un panino con la salamella e l’altro.