La piscina a Vimercate? C’è ed è lungo la strada comunale di Cascina Chiesa. Ci sarebbe da ridere se non fosse un problema serio, un vero e proprio incubo, quello vissuto... da sempre dai residenti del complesso della cascina che si trova in territorio di Vimercate nell’area agricola tra la provinciale Monza-Trezzo, Ruginello e Bellusco. Un complesso storico (che comprende anche la vicina Cascina Gariola), uno dei pochi rimasti che ricordano gli insediamenti rurali di una volta, dove vivono alcune decine famiglie... dimenticate.

La storia della cascina irraggiungibile

Di certo non un’esagerazione perché da sempre una delle due vie di accesso alla cascina è la lunga e stretta strada sterrata, circa 500 metri di lunghezza per 3 scarsi di larghezza, che si imbocca dalla provinciale. E se l’altra via di accesso, molto più lunga, che sbuca nei pressi della rotonda di Ruginello, pur essendo stata asfaltata (quando non se lo ricordano più nemmeno i residenti storici) è ridotta ad un colabrodo, quella sterrata è invece un autentico campo di battaglia. Del tutto impraticabile.

Da sempre il Comune si limita, su sollecitazione dei residenti, a sporadici interventi tampone, per tappare le buche.

Operazioni estemporanee che nei decenni hanno semplicemente prodotto la sovrapposizione di vari strati (elevando la sede stradale a livello dei campi) senza in alcun modo risolvere il problema. Anzi, peggiorandolo. Con il passaggio dei mezzi e con le piogge soprattutto le enormi buche si ripresentano puntuali, trasformandosi in autentiche piscine e rendendo di fatto a dir poco complicato il transito dei veicoli a motore e praticamente impossibile quello di biciclette e pedoni.

Eppure nei decenni e in particolare negli ultimi anni i residenti si sono fatti sentire a più riprese con gli uffici comunali, ottenendo però per tutta risposta solo gli sporadici e inutili interventi tampone.

E per i residenti oltre al danno recentemente è arrivata anche la beffa. Perché l’intervento che loro sognano da sempre (la realizzazione di una vera strada bianca con la relativa impermeabilizzazione) è stato fatto, con tanto di inaugurazione, ma verso l’abitato di Bellusco.

"Non sappiamo più a che santo votarci"

«A nulla sono valse le tante sollecitazioni, mail e interlocuzioni di questi anni con il Comune - ha commentato arrabbiato ma non rassegnato Davide Galbiati, parlando a nome anche degli altri nuclei famigliari che vivono in cascina - Raggiungere le nostre case dalla provinciale è un incubo. Il Comune se ne è sempre disinteressato. Si sono limitati ad alcuni interventi buttando nelle buche macerie di ogni tipo che hanno causato anche danni ulteriori alle nostre auto. Non sappiamo più a che santo votarci. Paghiamo tasse e tributi come gli altri vimercatesi, ma evidentemente siamo cittadini di serie B».

Discorso simile anche per altri servizi, come ad esempio quella della fibra, una vera e propria chimera. E così anche solo inviare una e-mail dal pc di casa può diventare un’impresa.

Dopo anni di richieste cadute nel vuoto e interventi beffa, che sia arrivato il momento anche dei cittadini di Cascina Chiesa?