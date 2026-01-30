Le imprese e le emozioni di quegli atleti che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nell’olimpo dello sport

In occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 l’auditorium Disarò di Cesano Maderno ospiterà, dal 7 al 22 febbraio, la mostra fotografica “129 anni di Giochi” a cura del fotografo e fotocronista Giancarlo Colombo.

La storia delle Olimpiadi in mostra in città

La mostra è nata per iniziativa di Theoria Srl e lo stesso Colombo, ed è stata esposta per la prima volta nel novembre 2021 a Milano presso The Warehouse, ottenendo negli anni il patrocinio del Coni.

“In un momento in cui gli “occhi del mondo” sono puntati su Milano-Cortina 2026 abbiamo voluto creare un filo diretto con un evento mondiale che vedrà la nostra Regione protagonista – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – La nostra città, anche se non direttamente coinvolta, “respirerà” l’aria olimpica grazie a una mostra con fotografie bellissime che immortalano e raccontano non solo il momento sportivo ma riescono a trasmettere le emozioni di quegli atleti che, grazie ai loro risultati, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nell’olimpo dello sport”.

L’evoluzione del Giochi Olimpici da Atene 1896

L’esposizione presenta 78 immagini (56 fotografie, due per ogni edizione dei Giochi estivi e 22 fotografie con i successi di Tokyo 2020 e Parigi 2024) che raccontano l’evoluzione dei Giochi Olimpici, sin dai primi scatti di Atene 1896, con protagonisti gli atleti italiani e internazionali che hanno fatto la storia. Tra le foto più iconiche, quelle che immortalano gli storici ori olimpici di Tokyo 2020, tra cui quelli di Jacobs e Tamberi con la foto dell’abbraccio tra i due atleti.

“E’ un percorso espositivo che celebra gli atleti, il gesto sportivo e, insieme, l’arte della fotografia e il reportage fotogiornalistico – ha spiegato l’Assessora alla Cultura Martina Morazzi– L’ingresso alla mostra sarà gratuito e, inoltre, stiamo pianificando specifici percorsi dedicati ai giovani, alle scuole e alle realtà associative e sportive della città per i quali sarà possibile prenotare visite guidate con il fotografo e fotocronista Giancarlo Colombo”.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Esedra

La mostra verrà inaugurata sabato 7 febbraio, alle 11, alla presenza di Colombo, del sindaco Bocca e degli assessori. Inoltre, per il periodo delle Olimpiadi, il Comune ha deciso di prorogare l’allestimento in piazza Esedra della pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta per le festività natalizie. Sulla pista, sabato 7 febbraio, alle 17, è prevista una straordinaria esibizione di pattinatori impegnati nei Giochi di Milano-Cortina.

Nelle fotografie:

Atene 29/08/2004 Olimpiadi, Stefano Baldini vincitore della maratona Olimpica. Foto di Giancarlo Colombo

Tokyo 01/08/2021 Olimpiadi Estive Tokyo2020, Olympics Game Tokyo2020. Un abbraccio che vale oro: Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs festeggiano insieme la vittoria delle rispettive finali. Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo