La storia delle quattro "aquile rosse" che giocano a calcio insieme da 15 anni e vincono il campionato

Una bellissima storia fatta di amicizia, impegno, sacrificio e dedizione condita con l’ingrediente più importante: la passione per il calcio e grande attaccamento alla maglia. I protagonisti di questa bellissima testimonianza sono Filippo Brivio, Jacopo Cazzaniga, Davide Mazzoccato e Lorenzo Ferrari. Loro sono quattro vere "bandiere" della Cosov Villasanta, il sodalizio sportivo guidato da Angela Calloni.

I baby talenti sempre in maglia rossa

I quattro baby talenti militano nella squadra Juniores, fresca vincitrice del campionato. Hanno già esordito in prima squadra (in testa al campionato di Seconda categoria). Ma la vera particolarità è che due domeniche fa hanno ricevuto un attestato al merito sportivo da parte dell’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago poichè giocano insieme da quando erano piccini e militavano nei Primi calci.

"Filippo, Jacopo, Davide e Lorenzo sono iscritti alla nostra società sportiva dai primi calci sino ad oggi che militano nella juniores - ha sottolineato Calloni - Hanno dimostrato impegno e dedizione, attaccamento ai colori e ai valori della nostra società sportiva, comportamento corretto e rispetto verso i compagni. Premiare questi quattro ragazzi non significa riconoscere i loro successi individuali ma anche l’ importanza degli ideali sportivi e del contributo positivo che con il loro esempio portano alla comunità".

Bandiere vere

Brivio, classe 2005, gioca nella Cosov dal 2010. Attualmente frequenta il quinto anno al Frisi di Monza e, una volta raggiunta la maturità, si iscriverà ad Ingegneria civile al Politecnico di Milano. Ha iniziato la sua carriera come centrocampista mentre ora gioca in attacco. Mazzoccato, invece, frequenta la quarta superiore indirizzo amministrazione finanza e marketing, e gioca come ala destra. "Io gioco in Cosov dal 2009 e faccio il difensore - ha aggiunto Jacopo Cazzaniga - L’aspetto più importante di questa bellissima esperienza iniziata ormai 15 anni fa è che mi ha permesso di trovare amicizie che sicuramente mi porterò dietro per tutta la vita".

Il quarto moschettiere è il centrocampista Lorenzo Ferrari. 2Sono nato nel 2004 e ho iniziato a giocare a calcio nel 2010 sempre in Cosov - ha raccontato Ferrari - Frequento il corso di laurea in Scienze internazionali delle Istituzioni europee in Statale. Calcisticamente sono cresciuto con Jacopo Cazzaniga tant'è che io e lui giochiamo anche in prima squadra, mentre con Davide e Filippo gioco insieme da meno anni".

Per le quattro bandiere della Cosov sabato scorso si è aggiunta un’altra bellissima notizia: la vittoria del campionato Juniores.