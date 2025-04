Ha 29 anni, guida ormai da cinque una startup innovativa nel campo della skincare: Bonnie Beauty ed è da poche settimane stata inserita all’interno della Top 10 under 30 stilata dalla rivista Forbes delle personalità più influenti per la categoria «Science & Healthcare». Questo è il profilo di Alice Zabeo, la giovane di Ornago che sta pian piano scalando e rivoluzionando il settore della cosmesi.

La storia di Alice: dalla Brianza alla «top 10» under 30 di Forbes

Un riconoscimento quello del magazine statunitense che ha lasciato senza parole la 29enne che ha scoperto quasi per caso questo prestigioso attestato di stima: «Qualche giorno fa mi stavo preparando per uscire di casa, sono salita in macchina e prima di mettere in moto mi è arrivato un messaggio da una cara amica che mi ha detto: “Sei in classifica” e io: “Quale classifica?” risposta: “Forbes”. Ci ho messo qualche istante per realizzare e comunque faticavo a crederci. Nessuno mi aveva avvertita di questa cosa. È stata una bellissima sorpresa e soprattutto un bellissimo riconoscimento per gli anni di lavoro per il quale ringrazio il mio team di lavoro e la mia famiglia che mi ha sempre supportato in questi anni».

Ma di cosa si occupa Bonnie Beauty?

Si tratta di una startup fondata nel 2020 che, come sottolineato proprio dalla sua stessa ideatrice e creatrice, si pone l’obiettivo di «rivoluzionare il mondo della skincare» attraverso un approccio innovativo: quello dell’Intelligenza Artificiale.

«Insieme al mio team, che è composto da una decina di persone, tutte under 30, e che lavorano tutte da remoto sfruttiamo l’IA per realizzare delle analisi della pelle delle persone e realizzare così dei prodotti che possano essere personalizzati per quelle che sono le esigenze dei clienti - prosegue Zabeo - Le persone possono caricare alcune loro foto sul nostro sito internet, l’IA farà una scansione e un’analisi della pelle, creando così un prodotto mirato per quelle che sono le necessità della pelle e gli obiettivi delle persone».

Un modello di business sostenibile

La scelta di Bonnie Beauty, come spiegato dalla stessa Zabeo è inoltre quella di seguire un modello di business sostenibile:

«I nostri prodotti vengono realizzati ad hoc, solo ed esclusivamente dopo l’ordine. Questo ci permette di minimizzare gli sprechi dei prodotti. Grazie ai flaconi airless completamente ricaricabili e riciclabili e a ingredienti altamente selezionati, “Bonnie Beauty” è in grado di realizzare prodotti “green”. In aggiunta l’azienda si avvale di una filiera di produzione 100% italiana, riuscendo ad essere completamente ecosostenibile».

Recentemente la società ha ottenuto anche un altro riconoscimento, questa volta dal Governo Italiano. Bonnie Beauty è stata infatti selezionata tra le 12 startup più innovative ed è stata protagonista di una delle fiere di settore più rinomate: quella del Cosmoprof.