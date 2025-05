La bellezza di un paese può essere raccontata in tanti e differenti modi. A Busnago si è scelto di farlo attraverso immagini e fotografie, quelle che ogni cittadino può contribuire a realizzare con un semplice scatto.

La storia di Busnago "colorerà" il Palazzo comunale

È questo il cuore del nuovo progetto promosso dall’Amministrazione comunale: un’iniziativa partecipativa pensata per valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del paese attraverso le fotografie, che andranno a decorare le vetrate del Palazzo comunale di piazza Marconi:

"Invitiamo chi coltiva la passione per la fotografia, ma non solo, a proporre immagini che saranno utilizzate per decorare le vetrate del Municipio – ha spiegato il vicesindaco Alessandro Fumagalli – Cerchiamo scatti che valorizzino il nostro paese, la sua storia, le tradizioni e la bellezza che lo caratterizza. Le fotografie selezionate contribuiranno a trasformare la casa di tutti i cittadini in un luogo ancora più rappresentativo della nostra piccola grande comunità".

L'appello alla cittadinanza

L’idea è nata dal desiderio di rendere visibile, proprio nel cuore della vita amministrativa, l’identità profonda del territorio, coinvolgendo in prima persona i cittadini, in particolare chi ama raccontare per immagini il territorio in cui vive. Non si tratta solo di "abbellire" uno spazio istituzionale, ma anche di costruire un percorso visivo che narri Busnago da molteplici punti di vista: quelli dei suoi abitanti, veri protagonisti della storia e della vita del borgo. Le modalità di partecipazione sono semplici e accessibili a tutti. Le fotografie devono essere inviate entro il 31 maggio all’indirizzo email affarigenerali@comune.busnago.mb.it, in formato digitale ad alta risoluzione.

