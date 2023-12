Ogni momento dell’anno, e a Natale ancor di più, si sente il bisogno di buone notizie. Queste lo sono davvero grazie a besanesi esemplari che hanno scelto di dedicare la loro vita al prossimo.

La storia di due famiglie esemplari

Simone Moretti, originario di Besana, e la moglie Alice Ravasio, ambedue volontari dell’Operazione Mato Grosso, hanno meritato il Premio per la Pace consegnato ai loro famigliari lo scorso 8 dicembre a Lomagna per aver «deciso con coraggio di mettere le proprie energie e competenze al servizio dei poveri delle Ande».

La coppia, infatti, dopo il matrimonio, è volata in Perù, impegnandosi in vari progetti umanitari. Oggi Simone e Alice hanno tre figli e gestiscono una scuola professionale che garantisce significative opportunità di lavoro e sviluppo alla popolazione locale.

Si apprestano a vivere un’esperienza analoga anche Giovanni Nassi e Micol Riva, insegnanti besanesi, genitori di due bimbi piccoli: l’intera famiglia trascorrerà tre anni nel sud del Brasile a partire dal prossimo gennaio. Ad ottobre avevano condiviso il loro progetto con i tanti fedeli riuniti in chiesa a Renate per la veglia decanale organizzata in occasione della Giornata missionaria mondiale. Alcuni giorni fa, invece, erano nella parrocchiale di Montesiro per una testimonianza in apertura della Novena di Natale.