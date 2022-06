Alla guida di una sede Google in Spagna partendo da... Vimercate. Questa la bella storia di successo che ha per protagonista Danilo Colnaghi, classe 1981. Il vimercatese ora lavora e vive in Spagna in una delle sedi di Google e da pochi giorni ha portato a compimento l’apertura di un importante sede a Barcellona, dove avrà il ruolo di responsabile.

La storia di successo di Danilo Da «Pierino» a manager Google

Una carriera scolastica tra alti e bassi a causa di un carattere esuberante, un po’ da «Pierino». Poi la svolta nel 2005, dopo poco aver conseguito la laurea in Commercio Estero all’Università Bocconi di Milano. A quel punto un bivio e una scelta da compire per svolgere un primo stage: Decathlon o l’Óreal. «Da una parte Decathlon rappresentava il mondo dello sport, parte fondamentale della mia vita” - ha spiegato Danilo - E dall’altra l’Óreal, un enorme brand, per questo fu una scelta difficile a quel tempo».

Danilo scelse l’Óreal. «Adoravo andare in giro per l’Italia - ha continuato - Vedevo tantissimi posti nuovi, conoscevo persone diverse».

Nel 2007 poi, lo spostamento in Henkel ricoprendo vari ruoli: venditore, area manager, national account manager e mantenendo sempre l’amore per viaggiare, ma questa volta per tutta Italia. «L’esperienza con Henkel è stata una grande scuola di vita», ha continuato

Poco dopo, Danilo si è trasferito in Salento. E proprio da qui si sono aperte le porte per l’estero, con lavori con Groupon e Google. «Sono stati proprio Groupon e Google che mi hanno fatto spiccare definitivamente il volo - ha raccontato ancora dalla Spagna - Questa volta però, viaggiavo per l’Europa, l’America e l’Asia, dove ho potuto incontrare persone incredibili che in questi 10 anni sono diventati amici e confidenti stretti».

Google, è rimasta l’azienda che ha permesso a Danilo di essere sé stesso, ed è questo che secondo lui è fondamentale per dare il massimo nel lavoro senza finzioni, falsi atteggiamenti o ipocrisie. «Oggi, gestisco l’ufficio Google Barcellona che abbiamo aperto da poco - ha spiegato - Mi occupo di strategia ed operazioni in uno dei canali di business di Google per una parte di Europa».

Un cammino intenso e molto evolutivo

Il cammino non è stato semplice, anzi è stato faticoso, intenso, ma molto evolutivo. «Ho seguito veramente ciò che ho sempre sentito fino in fondo - ha concluso il 41enne vimercatese - La voglia di viaggiare, scoprire, vivere differenti vite in una sola: tutto ciò mi ha portato un’enorme ricchezza di esperienze che mi hanno fatto crescere sia come persone sia professionalmente. Dall’altro però ho dovuto accettare i sacrifici, come la mia famiglia e gli affetti più importanti, ma questo mi ha anche insegnato ad apprezzare molto di più i piccoli momenti e ciò che prima davo per scontato- Vimercate però è la mia terra, sono fiero delle mie origini. Qui abitano ancora i miei genitori a cui sarò eternamente grato per i valori che mi hanno insegnato e per avermi sempre supportato. Oltre alle mie cugine e ai miei amici, che nonostante non vedo quasi mai, rimangono come se non fossi mai andato via. Chissà, magari un giorno tornerò19».