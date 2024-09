La storica bidella compie 96 anni

Quota 96. La storica bidella di Macherio e Bareggia, nonché bisnonna Alberta Brambilla Cecchetti, classe 1928, festeggia oggi (lunedì 2 settembre 2024) il suo 96esimo compleanno.

Auguri alla storica bidella

Partita da Lesmo, nel 1952 arriva a Macherio. Negli anni Sessanta inizia la sua opera di bidella nella vecchia scuola in via Italia, a Macherio, poi si insedia nella nuova scuola di viale Regina Margherita, per finire la sua attività lavorativa alla scuola di via Cardinal Ferrari, a Bareggia. «Ha visto centinaia di scolari, diverse generazioni - ricorda il figlio Angelo, collaboratore del Giornale - Aveva come suo “cavallo di battaglia” il raccontare ai bambini la storiella del “Loff e della ciciroela” quando doveva sostituire qualche maestra assente. Allo scopo, mi diceva una mia amica, di quando in classe raccontava la storia dei Nibelunghi… che ancora oggi si ricorda lo spavento".

La "marescialla"

"Per il suo carattere veniva chiamata “la marescialla” e memorabile, tra i tanti avvenimenti, quanto avvenne una sera alla scuola della Bareggia durante lo svolgimento di una riunione con il Consiglio di circolo ed esponenti del Consiglio comunale dove uno dei partecipanti, disse “Ma la Cecchetti è d’accordo?”. Il suo parere era vincolante" ricorda Angelo. Ora non possiamo che augurare i migliori auguri alla bisnonna Berta!

