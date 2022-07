La storica maestra dell'asilo parrocchiale va in pensione

Ultimo giorno di scuola con una grande festa, alla materna «Santa Margherita», per la maestra Natalina Mariani, in servizio per 41 anni.

Ha insegnato per 41 anni

Ha insegnato a tantissimi bambini, oggi mamme e papà, che hanno frequentato l’asilo parrocchiale «Santa Margherita» e pochi giorni fa, ha chiuso la sua lunghissima carriera come maestra.

L’ultimo giorno di scuola per Natalina Mariani, per tutti solo «Nata», è stato davvero pieno di emozioni e carico di tanti ricordi e affetto, da parte dei bambini, delle colleghe e delle famiglie che in oltre 40 anni di attività, l’hanno potuta conoscere e apprezzare.

Le colleghe

Molto riservata e schiva, ma anche tanto emozionata, le colleghe e amiche, che con la maestra hanno percorso un importante percorso di vita, hanno voluto festeggiarla come si deve. «E’ e resterà sempre la nostra super Nata», hanno subito esordito le colleghe che l’hanno festeggiata con una cena, venerdì sera.

I momenti di festa per la maestra erano già iniziati a scuola, tra i suoi bambini e tutto il personale della dell’asilo della parrocchia. «Ha lavorato nella nostra scuola per 41 anni, era lì dal 1981, quando ancora l’asilo era gestito dalle suore - raccontano le colleghe - Ha incontrato centinaia di bambini, con altrettante famiglie e ha collaborato con diverse colleghe e visto alternarsi tre gestori dell’istituto».

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE