La Strage di Capaci nelle parole di chi è sopravvissuto: "Quel giorno sono morto anche io"

La Strage di Capaci raccontata da chi l’ha vissuta in prima persona, l’ha sentita sulla propria pelle e ha avuto paura di non riaprire più gli occhi. A raccontare cosa accadde in quella tragica giornata del 23 maggio 1992 è stato Angelo Corbo, agente di scorta di Giovanni Falcone, invitato giovedì a Lesmo dal Comune e dall'associazione antimafia Agende Rosse.

Il racconto di Angelo Corbo

Relatori della serata Patrizia Teoldi, membro dell’associazione e il sindaco Francesco Montorio. Corbo, nacque il 3 luglio del 1965 a Palermo nel quartiere Noce:

"Magari qualcuno l’ha già sentito questo posto – ha iniziato con la voce tremante e agitata dall’emozione – Qui da latitante vi ha vissuto Totò Riina, boss e organizzatore dell’attentato in cui fui coinvolto anche io. Sicuramente non era un posto sicuro per un bambino e in quel periodo storico non ne parliamo. Mia mamma e mio papà erano sempre preoccupati. E avevano ragione ad esserlo, così il mio unico amico era il muro di camera mia perché non avevo nessun altro".

L'incontro con Falcone

Già giovanissimo iniziò ad intraprendere la carriera da poliziotto e a soli 23 anni venne assegnato come agente di scorta a Giovanni Falcone:

"Per me è stato un onore quell’incarico. Si sapeva che uomo fosse, che magistrato fosse e cosa stava combattendo in quel periodo. Anzi cosa stavamo combattendo tutti".

La scelta di combattere l’illegalità è nata fin da subito in Corbo, cresciuto in un quartiere per metà malavitoso e segnato da bambino dalla morte di un suo amico d’infanzia a causa della mafia.

La Strage di Capaci

Era una giornata bellissima a Palermo e gli agenti di scorta insieme a Falcone e la moglie Francesca Morvillo stavano guidando dall’aeroporto per raggiungere Capaci: