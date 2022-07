La sua cover del Boss in vetta al contest: «Suono il sax da quando avevo 8 anni...»

Il suo arrangiamento di «Spirit In The Night» è al momento il video più votato di «Cover Me», terza edizione del contest musicale dedicato a Bruce Springsteen, leggenda vivente del rock internazionale.

La sua cover del Boss in vetta al contest

Sassofono, voce e chitarra, Tommy Mauri, 22 anni, studente al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, è a un passo dalla finalissima live in programma domenica 4 settembre a Bergamo, nel meraviglioso contesto del Parco Sant’Agostino in Città Alta dove si terrà l’atto conclusivo del Festival dedicato al «Boss», atteso fra l’altro anche in Brianza il prossimo 25 luglio 2023 per il concerto al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza.⁣⁣ ⁣

La giuria di qualità composta da esperti e critici musicali e presieduta da Claudio Trotta, fondatore della booking agency Barley Arts e manager italiano di Springsteen, ha selezionato le 20 migliori cover tra una quarantina di partecipanti da tutta Italia. Fino al 31 luglio sarà il grande pubblico e poi la giuria di qualità a giudicare le interpretazioni proposte, facendo accedere alla finale i 10 artisti più votati. Oltre al premio principale, anche il «Premio della Critica» che verrà assegnato da una giuria di altissimo livello presieduta da Gino Castaldo, critico musicale tra i più noti in Italia e che da oltre 40 anni narra, con immagini e parole, la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale.

«Suono il sax da quando avevo 8 anni...»

«Studio musica da quando avevo otto anni - racconta Mauri - Devo il fatto di aver iniziato a suonare a mio padre (Pier, titolare di uno studio grafico in città, ndr) che fin da quando ero piccolissimo mi ha indirizzato all'ascolto di ottima musica, tra cui soprattutto quella di Bruce, la quale ha da subito suscitato in me una grande curiosità specialmente legata al suono del sax di Clarence Clemons (collaboratore di Springsteen, sax tenore della E Street Band e uno dei fondatori della stessa band, ndr). Nel 2008 ho iniziato a prendere lezioni di sassofono alla scuola di musica della banda; in seguito, negli anni delle medie e del liceo, ho iniziato ad esibirmi dal vivo, suonando con diverse formazioni in diverse occasioni come ad esempio feste di paese, eventi privati e pubblici in locali e ristoranti, eventi teatrali, festival musicali... Negli anni mi sono approcciato anche allo studio di altri strumenti, vale a dire chitarra e pianoforte, e ho approfondito anche l'aspetto canoro, in modo da poter essere il più versatile possibile. Dal 2019 frequento il Conservatorio Verdi di Milano dove continuo a studiare sassofono con il maestro Mario Marzi e gli aspetti teorici della disciplina musicale. Dal 2020 porto avanti anche un progetto solistico di cantautorato in italiano dove cerco di far collimare tutte le mie principali influenze acquisite negli anni. Inoltre, faccio da poco parte di un trio acustico, gli Apa (Acoustic Pale Ale), insieme a Mauro Confalonieri e Matteo Cazzaniga con cui mi esibisco come polistrumentista in giro per la Lombardia suonando principalmente cover rivisitate in chiave acustica».

Per votare il video di Tommy Mauri, come detto, c’è tempo fino al 31 luglio collegandosi al link: https://www.noiespringsteen.com/contest/tommy-mauri