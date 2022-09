La Tenenza di Cesano Maderno compie vent'anni: il sindaco incontra i Carabinieri

La Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno ha compiuto vent’anni il 25 settembre 2022 e per l'occasione l'Amministrazione comunale ha voluto portare un saluto e un ringraziamento ai Carabinieri.

La Tenenza di Cesano Maderno ha compiuto vent'anni, il sindaco dai Carabinieri

Un traguardo importante per tutta la comunità cesanese, che il sindaco Gianpiero Bocca ha voluto celebrare con una visita alla caserma di via Nazionale dei Giovi. Oggi, venerdì 30 settembre 2022, insieme all’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino e al commissario capo della Polizia Locale Luca Tagli, il primo cittadino ha portato ai Carabinieri il suo saluto e quello dell’Amministrazione comunale.

"Grazie per tutto quello che fate"

Presenti gli uomini e le donne del comando, il comandante della Tenenza di Cesano, Sebastiano Ciancimino, e il tenente Maurizio Guadalupi, che in questo periodo sta guidando la Compagnia dei Carabinieri di Desio. “Tenevo particolarmente a esprimervi il mio ringraziamento e quello di tutta la città in occasione di questa ricorrenza - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca - Per Cesano siete un punto di riferimento: la Tenenza fa parte della nostra identità di cittadini cesanesi. Poter contare sulla vostra presenza e professionalità, così come sulla collaborazione istituzionale con la nostra Polizia Locale, è per noi motivo di orgoglio e per tutti i cesanesi una garanzia di sicurezza e presidio della città. Grazie per tutto quello che fate e buon anniversario”.

Guadalupi: "Una presenza costante sul territorio"

"Prima stazione, ora Tenenza: è una soddisfazione l'innalzamento di livello - il commento del tenente Guadalupi - La caserma funziona come una piccola Compagnia e grazie all'aumento dell'organico può garantire un presidio costante. I 27 militari in forza alla Tenenza garantiscono una presenza capillare e un controllo continuo del territorio. Grazie al pronto intervento sono a disposizione della cittadinanza per tutto il giorno e questo permette un'azione tempestiva e una maggiore sicurezza"

I Carabinieri ricordano anche il quarantennale del Generale Dalla Chiesa

Oltre al ventennale della Tenenza, i Carabinieri di Cesano, così come tutta l'Arma, durante il mese di settembre hanno ricordato il quarantesimo anniversario della morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.