La torre dell'acquedotto sarà abbattuta con l'esplosivo

La torre dell’acquedotto va giù. Sono incominciati i lavori propedeutici alle operazioni di abbattimento della torre piezometrica di Velasca, a Vimercate. Il vecchio serbatoio, in disuso ormai da anni, ha quindi i giorni contati.

La Polizia locale sta predisponendo il programma di abbattimento in collaborazione con la Prefettura di Monza e Brianza e BrianzAcque, competente sull’impianto.

Un'esplosione controllata, prevista l'evacuazione di alcune famiglie

Abbattimento che sarà effettuato con ogni probabilità tra la fine di marzo e l’inizio di aprile da un’azienda specializzata in abbattimenti, la Nitrex srl della provincia di Brescia, con cariche esplosive. Un’esplosione controllata che comporterà, nel giorno prefissato, anche la necessità di evacuare per alcune ore i residenti delle abitazioni che si trovano nel raggio di un centinaio di metri dalla torre piezometrica.

Una quarantina le famiglie coinvolte per un centinaio di persone residenti tra via Tasso, via Tolmino, via Monte Santo e marginalmente via Velasca, che dovranno anche avere cura, prima di lasciare le abitazioni di chiudere, naturalmente, porte e finestre. Saranno presenti, a ulteriore garanzia di sicurezza, oltre agli agenti della Polizia locale, anche i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.

Data ancora da definire, serviranno un paio d'ore

Nel giorno prefissato per l’abbattimento le operazioni di demolizione dovrebbero completare in un paio ore. Al termine i residenti sgomberati potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni.