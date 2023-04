La tratta "D breve" di Pedemontana è da archiviare? Rispondono i sindaci

La tratta "D breve" di Pedemontana è da archiviare? Questa la domanda a cui si cercherà di dare una risposta in occasione dell'assemblea pubblica organizzata per martedì della prossima settimana, 18 aprile, da una ventina di Comuni di Monza e Brianza che si stanno battendo contro il progetto di completamento dell'autostrada voluta da Regione Lombardia.

Incontro pubblico ad Agrate

L'appuntamento è per le 21 nella sala del Consiglio comunale del Comune di Agrate Brianza, in via San Paolo.

Lo studio commissionato dalla Provincia

Incontro che segue la diffusione di uno studio commissionato dalla Provincia a "Pim", Centro studi per la programmazione intercomunale dell'Area metropolitana. Studio che si concentra in particolare sul progetto della tratta "D breve", da Usmate Velate a Omate di Agrate e che di fatto ha bocciato il prolungamento bollandolo come inutile. Secondo Pim, infatti, il tratto vimercatese della Tangenziale Est sarebbe in grado di accogliere il traffico proveniente dalla tratta "C" di Pedemontana (che terminerà ad Usmate proprio all'intersezione con la Est), a patto che venga realizzato lo svincolo di collegamento tra autostrada A4 ed Est in territorio di Agrate.

E anche delle alternative alla tratta "D breve" si parlerà durante l'incontro di martedì 18 aprile. Presente, oltre ai sindaci dei Comuni interessati, anche il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza, Riccardo Borgonovo.

Il commento del sindaco di Vimercate