La tubatura perde: manca l'acqua in diverse zone di Besana

Da Cazzano al centro di Besana capoluogo l'acqua sta facendo le bizze questa mattina, venerdì 9 luglio 2021: rubinetti a secco o con scarsa pressione. Il disservizio è causato dalla perdita di una tubazione dell'acquedotto.

Manca l'acqua a Besana

Da questa mattina nel Comune di Besana in Brianza si è verificato un disservizio sulla rete dell’acquedotto che ha provocato episodi di mancanza e scarsità d’acqua. Le squadre del Pronto Intervento di BrianzAcque si sono immediatamente attivate e recate sul posto per individuare le cause del disservizio.

Si tratta di una perdita di una tubazione localizzata all’interno di un campo nelle vicinanze di via dei Pascoli a Cazzano, lungo la strada sterrata che consente l’accesso al campo.

Tutto risolto entro questo pomeriggio

Dal Comune è arrivata pochi minuti fa la rassicurazione.