La Variante al Piano di governo del territorio si presenta

La Variante al Piano di governo del territorio di Vimercate si presenta.

Incontro pubblico per la presentazione della Variante al Pgt di Vimercate

Martedì, prossimo 7 luglio, alle 20.30, l’auditorium della biblioteca comunale ospiterà un incontro pubblico dedicato alla Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Vimercate.

Particolare attenzione alla Vas

“Nel corso della serata – fa sapere l’Amministrazione comunale – sarà illustrato lo stato di avanzamento del procedimento di formazione della Variante, con particolare attenzione ai documenti predisposti nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo strumento che accompagna e verifica la sostenibilità delle scelte urbanistiche”.

Presenti gli amministratori e i tecnici

Interverranno il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e la vice e assessore alla rigenerazione urbana Mariasole Mascia.

Con loro anche gruppo di progettazione che ha curato la Variante: l’architetto Antonello Boatti, progettista della variante generale al Pgt; Studio Land Srl, progettazione paesaggistica e ambientale; l’architetto Davide Bassi, consulente per la Valutazione Ambientale Strategica e l’architetto Giancarlo Scaramozzino, dirigente dell’Area Governo del Territorio e Infrastrutture del Comune di Vimercate.

La cittadinanza è invitata a partecipare.