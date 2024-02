La vecchia piscina di Vimercate non c'è più

Gli ultimi colpo di ruspa sono stati dati nella mattinata di oggi, giovedì 29 febbraio.

Demolita la vecchia piscina

Una data che entrerà nella storia, perché da oggi la vecchia piscina comunale di Vimercate non c'è più. La ditta incaricata ha infatti terminato le opere di demolizione della struttura con alle spalle mezzo secolo di storia. Ora i lavori proseguono per la rimozione (con tempi non brevi) delle macerie e per il ripristino delle aree.

Il progetto per il nuovo impianto fatica a decollare

Qui dovrà sorgere il nuovo impianto natatorio dal costo di circa 11 milioni di euro.

Un progetto che, come noto, fatica a decollare. Dopo aver bocciato una proposta avanzata da una cordata di privati, ritenuta insostenibile dal punto di vista economico, il Comune ha deciso di procedere in proprio per la ricerca di operatori che costruiranno e poi gestiranno l'impianto. Serviranno però ancora anni (quanti non si sa) per poter festeggiare il primo tuffo nella nuova piscina.

La chiusura e la storia degli ultimi anni

Quella vecchia oggi rasa al suolo era stata chiusa nel 2017 dal precedente sindaco di Vimercate, il pentastellato Francesco Sartini, in quanto la struttura mancava da parecchi anni del Certificato di prevenzione incendi. Una decisione che non ha mancato di sollevare molte polemiche e rimpalli di responsabilità. La stessa Giunta pentastellata aveva cercato di dar vita ad una nuova struttura, senza riuscirci. Difficoltà incontrate fino ad ora anche da quella di centrosinistra, guidata da Francesco Cereda, insediatasi nel 2021.

La demolizione