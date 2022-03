Giussano

Sarà in esposizione, con tante altre opere, in Villa Sartirana sabato 26 e domenica 27 marzo. Ingresso libero.

La Villa Reale di Monza costruita con 60mila mattoncini Lego. Sarà in esposizione in Villa Sartirana, sabato 26 e domenica 27 marzo. Ingresso libero.

La Villa Reale di Monza costruita con 60mila mattoncini Lego

Una "pacifica invasione" di mattoncini Lego. Accadrà sabato 26 e domenica 27 in Villa Sartirana in una mostra che approda per la prima volta a Giussano (via Carroccio, 2) organizzata da Giussano incentro e Pro Loco in collaborazione con il Comune e l’associazione ItLUG.

Sarà possibile ammirare allestimenti e realizzazioni di 25 espositori. I visitatori potranno ammirare un mix di opere che coprono una buona parte del mondo Lego: i modelli delle supercar Technic, le navi spaziali dell’universo Star War, un grande diorama a tema cittadino, con un articolato percorso ferroviario, un distaccamento dei Vigili del Fuoco, oltre a iconici set come la macchina da scrivere e il pianoforte.

Fra le opere in mostra l'universo Star War

E ci sarà addirittura la Villa Reale di Monza (60mila mattoncini, quattro anni di lavoro) e poi ancora la stazione ferroviaria di Como, la chiesa di Carugo, cagnolini fatti con i mattoncini e tante altre imperdibili "chicche".

"Una bella occasione per i bambini, ma anche per i più grandi per conoscere o riscoprire un mondo fantastico attraverso un gioco intelligente – spiegano gli organizzatori, Sabrina Costanzo e Sisto Polito – L’esperienza e l’entusiasmo di ItLug sono una garanzia per una mostra di qualità. Un ringraziamento particolare va al Comune e all’assessorato alla Cultura per il prezioso e fondamentale supporto e a chi ci ha sostenuto rendendo possibile realizzare questo evento".

La mostra sarà visitabile sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Per l’accesso è richiesto il rispetto di tutte le misure di contenimento della pandemia Covid in vigore al momento.

"Italian LEGO User Group, l’associazione più longeva in questo campo, è stata fondata da un gruppo di appassionati nel 1999 – spiega Marco Montrasio, socio dell’associazione e referente del gruppo sul territorio - Lo scopo principale di ItLUG è la diffusione della cultura Lego, principalmente attraverso esposizioni, che mostrano al pubblico le meraviglie del mondo Lego, attraverso i set ufficiali e attraverso quelle, che gli appassionati chiamano Moc, ovvero My own construction, il 'mio progetto personale', costruzioni che sono set vere e proprie opere create in un solo esemplare".

La sfida di BrianzAcque

"Siamo felici di contribuire al sostegno di questa manifestazione perché sottintende un concetto che ci accomuna: quello del costruire. E lancio una ‘sfida’ agli espositori. Mi piacerebbe che con i loro mattoncini realizzassero una borraccia, la borraccia di Brianzacque, un oggetto simbolo e strumento per sensibilizzare grandi e piccini al rispetto dell’acqua e dell’ambiente», commenta Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque.