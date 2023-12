La villasantese Carmela Denile soffia 100 candeline

Cento candeline da soffiare per la signora Carmela Denile di Villasanta. Un grande traguardo raggiunto e festeggiato giovedì 21 dicembre 2023 insieme alla sua numerosa famiglia e con la speciale visita del sindaco Luca Ornago e dell'assessore alle Politiche sociali Laura Varisco.

Da lucana a villasantese

La centenaria è nata nel lontano 1923 in Basilicata e più precisamente a San Chirico Raparo in provincia di Potenza. Originaria di una famiglia di contadini è cresciuta in campagna, dove oltre al lavoro della terra c'era anche l'amore e la cura per gli animali della propria fattoria.

"Lei e la sua famiglia vivevano di quello che raccoglievano - ha raccontato la nipote Elisabetta Mangano - Origini lontane e chiaramente molto diverse dalle nostre".

Il matrimonio giovanissima a soli 18 anni l'ha portata a importanti cambiamenti. Prima il trasferimento in città a San Chirico e poi le sue due bellissime figlie Maria e Adele.

La Brianza degli anni '60

Dopo altri 20 anni passati in Basilicata, a seguito del matrimonio, la centenaria si è trasferita con la famiglia a Muggiò negli anni '60 e poi a Villasanta.

"Qui in Brianza ha cominciato a lavorare come operaia - ha proseguito la nipote - Però ha fatto molti altri lavori come aiuto cuoca, cameriera, diciamo che era molto poliedrica ecco. Dopo la pensione si è dedicata pienamente ai suoi nipoti".

Nonna di sei nipoti e di cinque pronipoti

Grandi festeggiamenti come detto, soprattutto grazie alla sua famiglia numerosa. Nonna Carmela ha infatti sei nipoti e cinque pronipoti, oltre alle sue due figlie. Nel pomeriggio di giovedì, nella sua abitazione di San Fiorano, sono venuti a trovarla e a farle gli auguri di compleanno il sindaco Luca Ornago e l'assessore alle Politiche sociali Laura Varisco. La sera poi, una buona pizza in compagnia.