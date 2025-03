La vita di Ernesto Moneta raccontata da Gianmarino Colnago

La Bcc Brianza e Laghi apre le porte ad un convegno sulla figura di Ernesto Moneta, unico italiano ad aver vinto il premio Nobel per la pace.

L'evento, da segnare sul calendario, è in programma per sabato 22 marzo, alle 16, nella sala convegni dell'istituto di credito lesmese.

Moneta, dopo aver visto con i propri occhi l'orrore della guerra, si convertì al pacifismo e nel 1887 fondò la "Società per la pace e la giustizia internazionale", primitivo tentativo di dare vita a una organizzazione mondiale in grado di risolvere in modo pacifico le controversie internazionali. Oggi rappresentata dall'Onu.

Per l'occasione un Cicerone d'eccezione

Il relatore dell'incontro, organizzato dall'Accademia Multimediale T.Moneta in collaborazione con Anioc Monza Brianza e BCC e Brianza Laghi, e patrocinato dai comuni di Lesmo e Missaglia, sarà lo storico Gianmarino Colnago.

Ex primo cittadino di Aicurzio dal 2014 al 2019 e protagonista indiscusso del tradizionale Natale di Roma, kermesse che lo vede protagonista da parecchi anni come Mecenate, Colnago in passato ha ricoperto anche l'incarico di consigliere provinciale a Monza e di professione è divulgatore culturale e appassionato di storia (fa parte del Movimento storico romano).