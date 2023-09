La vita di Goffredo Mameli "passa" anche da Ornago. La giovane Guenda Ronco tra le protagoniste del film dedicato alla storia del poeta e patriota italiano. "Goffredo e l'Italia chiamò": questo il titolo della pellicola.

"Goffredo e l’Italia chiamò", questo il titolo del film diretto da Angelo Antonucci e uscito in anteprima lo scorso 14 settembre a Genova e che annovera nel cast attrici del calibro di Stefania Sandrelli e Maria Grazia Cucinotta. Originaria di Ornago, Guenda vive da circa un anno a Madrid.

"E' stato tutto molto emozionante. Come emozionante è stato scoprire la vita di Mameli: è morto giovanissimo, a soli 21 anni, ma è riuscito a lasciare un’eredità molto importante. Non mi riferisco solo al nostro inno nazionale, ma all’esempio che ha tramandato a chi è venuto dopo di lui. Ha lottato ed è morto per i suoi ideali: per questo credo che il film sia molto educativo, anche perché racconta una pagina fondamentale della storia del nostro Paese. Per me è stato un vero e proprio privilegio aver fatto parte del cast".