La Vittoria festeggia un secolo di vita

Importante traguardo per la cooperativa «La Vittoria» che ha raggiunto il secolo di vita.

La Vittoria compie 100 anni

Nata per aiutare le vedove e gli orfani di guerra, negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio. Il fondatore fu il conte Alberto Rossi Martini, presidente dell’associazione «Combattenti e Reduci» e della cooperativa dalla sua nascita nel 1922 fino al 1938.

Correva l’anno 1922 quando all’interno dell’associazione sovicese dei Combattenti nacque l’idea di dar vita a una cooperativa allo scopo di fornire ai soci - così come si legge nell’atto costitutivo riportato nel libro di Ivano Galbiati dal titolo “Tra il cielo e la terra” - «generi di consumo a prezzi non alterati dalla speculazione».

La fondazione il 24 agosto 1922

Dato che la cooperativa nasceva direttamente da questo sodalizio si decise di darle un nome significativo, ripensando alle eroiche gesta dei soldati italiani durante il primo conflitto mondiale. Per questo motivo fu chiamata «La Vittoria». Il 24 agosto 1922, alla presenza del notaio Antonio Mascheroni, presso la sede dell’associazione Combattenti e Reduci di Sovico, fu steso l’atto ufficiale che costituiva la cooperativa. Fu subito apprezzata e per il suo legame con il sodalizio dei combattenti vene battezzata dalla gente con il nome «I combattenti». Diverse le attività sociali promosse dalla cooperativa: tra queste anche un’attività rivolta ai soci bisognosi che ricevevano periodicamente un sussidio in generi alimentari. Oltre a ciò l’associazione promosse soggiorni marini e montani estivi per i figli dei soci. Oggi, a un secolo di vita, la cooperativa di via Roma rimane fedele ai suoi principi fondamentali: coraggio, laboriosità e umiltà. Proprio queste caratteristiche rappresentano la storia della cooperativa «La Vittoria», proiettata verso il futuro tra tradizione e modernità.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 agosto 2022.