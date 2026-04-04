L’abbraccio del Papa agli “Amici della Brianza”

Grande emozione per gli «Amici della Brianza» ricevuti in udienza da Papa Leone XIV.

“Amici della Brianza” dal Papa

Durante l’udienza in Vaticano, il presidente Fabio Di Pasquali è stato ricevuto personalmente dal Pontefice e durante il momento formale e ufficiale del «bacia mano» ha potuto raccontare gli scopi e i principi che animano le iniziative dell’associazione di calcio amatoriale che ha sede a Casatenovo ma con associati di Biassono, Vedano Al Lambro, Sovico, Lissone, Villasanta e Boltiere e che annoverano al suo interno volontari anche di altre regioni italiane come Umbria, Campania, Piemonte, Veneto e Sicilia.

«Facciamo apparentemente una delle cose più semplici e banali, giochiamo a pallone – ha esordito Fabio davanti al Santo Padre – ma questa nostra passione ci ha portato a girare l’Italia e l’Europa con le nostre iniziative calcistiche benefiche e ogni contributo raccolto, fino all’ultimo centesimo, viene sempre donato in beneficenza a chi ha bisogno. Il nostro calcio è aggregazione, accoglienza e unione tra diversi popoli e culture e nel nome di tutto questo, le nostre azioni di buon cuore ci devono portare ancora più lontano» un altro dei contenuti espressi dal presidente durante l’incontro con Papa Leone.

Doni al Santo Padre

Nel corso dell’udienza papale il Pontefice ha ricevuto in dono la maglia personalizzata degli «Amici della Brianza & Rappresentativa Italian Friends» e una lettera incorniciata dove sono stati descritti i principi che animano le azioni dell’associazione ADB’s & RIF’s. Papa Leone ha ascoltato con attenzione ogni singolo contenuto espresso durante la consegna dei doni, apprezzando e lodando a più riprese tutto quello che viene svolto dagli associati e imponendo al termine del suo incontro con il presidente la sua benedizione a tutta l’associazione.

Presente anche il tecnico federale

A dare ulteriore lustro e prestigio a questo momento unico degli ADB’s & RIF’s ha contribuito anche la partecipazione in forma privata del Tecnico Federale della FIGC SGS (Nazionale di calcio Italiana), mister Cristian Finauro, presente con la famiglia, che insieme ai volontari della A.P.S. ha portato i suoi personali omaggi al Pontefice, omaggiandolo della maglia della Nazionale Italiana di Calcio.

Le realtà supportate nel 2025

Le realtà supportate dal sodalizio nel corso del 2025 sono state: «Capirsi Down» (Monza), «Carrobiolo» (Monza), Fondazione «Insuperabili» (con sedi in tutta Italia), «Giacomo Sintini» (Perugia), «Camilla Vive» (Lissone): «Realtà che forniscono un instancabile supporto a sostegno delle cure oncologiche, delle famiglie disagiate e delle persone con disabilità – spiega Di Pasquali – Gli oltre 3mila euro raccolti sono stati devoluti completamente in beneficenza. Ogni piccolo gesto della A.P.S. brianzola, sincero e incondizionato, contribuisce ormai da tempo a dare continuità a un progetto nato per caso e che ha saputo trasformare degli apparenti piccoli passi, in passi da gigante”.

I campioni della solidarietà

“Ma ricordiamoli ancora una volta perché se lo meritano davvero, tutti i soci degli ADB’s & RIF’s, i fuori classe e campioni della solidarietà: Ergis Topanxha, Giulio Giacometti, Luigi Cavarretta, Sergio Caremi, Silvio Cristofalo, Osvaldo Scaburri, Matteo Motta, Francesco Fragomeni, Alessandro Greco, Giacomo Cassano, Stefano Fumagalli, Giuseppe Meliota, Donato De Luca, Mattia Fiori, Edoardo Pulici, Emiliano Frassi, Tony D’Amato, Umberto Floriani e Fabio Di Pasquali.

Il team manager

«Ennesima esperienza ed ennesima iniziativa che mi riempie di emozione e arricchisce la nostra collezione di momenti memorabili; è stato un privilegio essere ancora una volta vicino a Fabio e accompagnarlo personalmente in Vaticano» ha sottolineato Umberto Floriani, Team Manager e membro del consiglio direttivo degli ADB’s & RIF’s.

L’emozione del presidente

“È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita; ciò che mi è rimasto dopo questo incontro con sua Santità, è un insieme di emozioni e profondo rispetto; la consistenza della sua presenza è percepibile in ogni suo gesto e sguardo; ho incontrato il massimo esponente della cristianità nel mondo e di certo questa non è una cosa che capita tutti i giorni; ciò che mi ha colpito di più di Papa Leone è stata la sua presenza e la sua sincera attenzione mentre gli raccontavo della nostra associazione e di ciò che facciamo; ricevere il suo apprezzamento mi ha riempito di orgoglio, orgoglio ed emozione che ho poi voluto ritrasferire a tutti i ragazzi che mi stanno accompagnando nel corso del nostro magnifico viaggio fatto di azioni incondizionate e sincere di buon cuore a favore del prossimo” ha sottolineato Fabio Di Pasquali dopo la visita con il Pontefice.

La stagione 2026

“E ora la stagione 2026 è ufficialmente iniziata grazie a questo primo evento dal sapore unico; i tornei benefici di Monza (16 maggio), Casatenovo (6 giugno) e Lisbona (20 giugno), sono ormai alle porte e gli ADB’s & RIF’s raccoglieranno tutte le soddisfazioni che si meritano; ogni viaggio merita sempre di essere vissuto e raccontato e noi speriamo davvero di non smettere mai di raccontare i prossimi successi e iniziative dei nostri campioni di solidarietà. ADB’s & RIF’s nel cuore ed in questo caso è proprio il caso di dire “che Dio li benedica”.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sui Giornali di Merate, Monza, Carate, Seregno e Desio in edicola da martedì 7 aprile 2026.