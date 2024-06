L'abbraccio del Papa agli "Amici della Brianza"

Prima la telefonata della scorsa settimana con lo staff del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi l’incontro con Papa Francesco all’udienza generale. Un’emozione dietro l’altra per il casatese Fabio Di Pasquali e per gli «Amici della Brianza», l’ormai celebra squadra amatoriale composta da calciatori residenti a Biassono, Casatenovo e Vedano al Lambro.

"Amici della Brianza" da Papa Francesco

Tutta la formazione «Rappresentativa Italian Friends», che comprende oltre agli "Amici della Brianza" anche gli amici siciliani dell’Asd «Quelli del Venerdì» di Ravanusa, ha tolto gli scarpini da gioco arrivando niente meno che davanti al Santo Padre, al quale hanno portato il loro messaggio di amicizia e fratellanza. «Nel mese di aprile, dopo il contatto avuto con la prefettura della casa Pontificia, ho ricevuto l’invito ufficiale dalla Santa Sede per poter partecipare con il team “Rappresentativa Italian Friends”, all’udienza generale in Vaticano - racconta Fabio Di Pasquali, presidente della squadra brianzola di calcio amatoriale - Ed è così che il messaggio che anima le iniziative della compagine di calcio amatoriale “Rappresentativa Italian Friends” è arrivata fino in Vaticano e di fronte al massimo esponente della cristianità nel mondo, Papa Francesco".

L'emozionante incontro con il Santo Padre

"Gli abbiamo portato in dono una lettera che spiega il valore di amicizia e fratellanza tra i popoli, il booster delle iniziative calcistiche amatoriali organizzate sinora e una maglia della “Rappresentativa Italian Friends”, appositamente personalizzata per l’occasione dell’udienza - spiega il presidente - Il virtuoso e lunghissimo abbraccio calcistico che separa solo territorialmente tutti i componenti della squadra della “Rappresentativa Italian Friends”, lascia ancora una volta il segno, e grazie alla passione per il calcio dilettantistico, collante e vettore di unità incondizionata tra popoli e culture, e nel nome dell’amicizia e della fratellanza senza confini, trasmette l’ennesimo messaggio di cui essere fieri. Viva il calcio, la Brianza, la Sicilia, e tutta l’Italia che c’è in mezzo, con la nostra amicizia senza confini» le parole finali pronunciate da Fabio Di Pasquali a nome dell’intera compagine. Tra i prossimi appuntamenti ricordiamo la partita, sabato 22 giugno allo stadio «Mario Spinetti» di Procida per partecipare al torneo «Amici senza confini».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 18 giugno 2024.