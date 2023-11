L'abbraccio della comunità a don Fidelmo

Un abbraccio atteso più di due mesi. Tanto è passato dall’insediamento alla guida della Comunità pastorale Casa di Betania alla festa ufficiale per il parroco don Fidelmo Xodo .

Festa per Agrate, Omate e Caponago

Pienone ieri mattina, domenica 12 novembre, prima nella chiesa parrocchiale di Agrate per la messa solenne e poi in oratorio per il pranzo comunitario con i fedeli di Agrate, Omate e Caponago.

La messa con il vicario episcopale

Don Fidelmo, 71 anni, originario di Pieve di Sacco, in Veneto, ha celebrato la messa nella parrocchiale di Sant’Eusebio insieme agli altri sacerdoti della comunità, al responsabile del Decanato di Vimercate, don Angelo Puricelli, e al vicario episcopale monsignor Michele Elli.

Il saluto dei sindaci di Agrate e Caponago

Ad attendere il nuovo parroco all’ingresso in chiesa, i sindaci di Agrate, Simone Sironi, e di Caponago, Monica Buzzini, che hanno dato il benvenuto al sacerdote.

"A nome della comunità caponaghese rivolgo a lei, don Fidelmo, il più caloroso saluto - ha detto la sindaca Buzzini - Siamo felici di averla tra noi. Come amministrazione siamo pronti all’ascolto e aperti alla collaborazione".

"Oggi il saluto più speciale è per don Fidelmo - ha aggiunto il sindaco Sironi rivolgendosi al nuovo parroco - Con tutto il cuore e l’affetto possibile ti diamo il benvenuto. Ti promettiamo fin da ora tutta la collaborazione, la fiducia e il sostegno di cui avrai bisogno".

Al termine della funzione religiosa, come detto, tutti in oratorio. Tantissimi i fedeli che hanno gremito il tendone per il pranzo comunitario.