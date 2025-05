L'abbraccio di Biassono al Giro-E

Tanta emozione questa mattina (giovedì 29 maggio 2025) a Biassono che ha ospitato la partenza di una tappa del Giro-E. Tanti gli appassionati di ciclismo che sono accorsi in piazza Italia.

Il Giro-E

“Giro-E” è la manifestazione cicloturistica che si svolge in parallelo al Giro d’Italia. Questa competizione si distingue perché si corre con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-bike), offrendo un’esperienza diversa ma altrettanto emozionante rispetto alla gara tradizionale. Segue lo stesso percorso del Giro d'Italia: grazie alle biciclette elettriche, anche i ciclisti amatoriali possono affrontare le stesse salite che normalmente sono riservate ai professionisti del Giro d'Italia. La competizione include anche prove a cronometro, che vengono però trasformate in prove di regolarità, e i partecipanti gareggiano divisi in squadre. Durante le tappe, la maggior parte del percorso viene affrontata pedalando tutti insieme in gruppo. Lungo il tragitto sono previste prove speciali e di regolarità che le squadre devono completare. Ogni tappa si conclude con uno sprint dimostrativo riservato ai capitani delle varie squadre prima del traguardo.

Le autorità

Un evento sportivo unico al mondo, che combina ciclismo, turismo e sostenibilità. In piazza Italia è stato allestito il Green Fun Village, un'area espositiva con gli stand delle varie associazioni sportive e attività del territorio. Tra le autorità presenti sul palco il direttore del Giro-E, Roberto Salvador: "Ringrazio l'Amministrazione comunale di Biassono, la Regione Lombardia e Maurizio Calloni di Rovagnati per il sostegno a questo evento che ha avuto un grande risposta di pubblico". "Siamo qui in una piazza che ha un nome importante, piazza Italia - ha sottolineato il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - E' un'emozione essere qui oggi con voi e anche motivo di orgoglio per aver ospitato questo importante evento. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche che la riguardano. Rappresenta anche un'occasione di visibilità per le attività del nostro territorio e soprattutto rappresenta un divertimento sportivo. Un evento per il quale ci stiamo preparando da mesi. Ringrazio per tutto il lavoro svolto il vicesindaco, Donato Cesana, gli uffici comunali e anche le scuole che hanno partecipato". "Noi ragazzi siamo fieri di assistere alla partenza - ha aggiunto Edoardo Di Rita, sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze - Sicuramente si tratta di un progetto sostenibile che ci servirà in futuro". "Ringrazio l'Amministrazione comunale di Biassono per aver voluto la partenza del Giro-E - ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Corbetta - Un evento nazionale che si svolge nel giorno in cui ricorre la festa della Lombardia".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 giugno 2025.