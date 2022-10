Una giornata dedicata alle mamme e ai bambini nel corso della quale sarà possibile prendere parte a incontri con gli specialisti e a laboratori. E' quella che è in programma il prossimo 21 ottobre all'ospedale di Desio e organizzata grazie anche alla collaborazione con i consultori dell'ambito desiano.

Laboratori e incontri con gli specialisti: a Desio una giornata dedicata a mamme e bambini

I laboratori per le mamme e i loro bambini . tra i quali belly mapping, rebozo, pilates e gravidanza, danza in fascia, massaggio al neonato, mindfulness in gravidanza, pavimento pelvico e shiatsu - saranno in parte esplicativi ed in parte dimostrativi. Presso l’Aula Laboratorio, invece, ostetriche e clinici, terranno incontri rivolti a donne (già madri o in gravidanza) riguardanti la diagnosi prenatale, la sicurezza in età pediatrica, il ritorno a casa e lo svezzamento, le vaccinazioni, l’assistenza psicologica ed emotiva e la diagnosi precoce del tumore alla cervice.

Anche la possibilità di fare il pap test

Sarà possibile, inoltre, eseguire il pap test (ma con la prenotazione e l’impegnativa del medico curante) e fare una valutazione del pavimento pelvico.

Nel corso della giornata sarà anche possibile fare una visita alle sale parto e alla mostra fotografica allestita per l’occasione e intitolata “L’attesa, la nascita, l’incontro”.

La partecipazione all’open day è gratuita, ma dovrà essere prenotata telefonando allo 0362.38.32.24 (dalle 16.00 alle 19.00). L’accesso è consentito soltanto con Green Pass.