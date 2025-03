Laboratorio sperimentale per il trattamento di rifiuti speciali, se ne parla in assemblea

L’impianto sperimentale per il trattamento di rifiuti speciali in arrivo a Busnago finisce al centro di un’assemblea pubblica. L’incontro è in programma per domani sera, giovedì 20 marzo (ore 21) al Centro civico di via Piave ed è promosso da tutte le componenti del Consiglio comunale (Progetto Busnago, Io Scelgo Busnago, Uniti per Busnago e Insieme per voi).

Laboratorio sperimentale per il trattamento di rifiuti speciali

Nello specifico si tratterebbe di un laboratorio (inserito all’interno di un capannone delle dimensioni di circa 200 metri quadri) per la sperimentazione di un nuovo processo per il trattamento di materie di scarto (scorie, ceneri, ecc) al fine di recuperarle e riutilizzarle in altri settori, in primis quello dell’edilizia. Condizionale ancora d’obbligo: al momento, infatti, sono in corso tutte le valutazioni da parte delle autorità regionali incaricate di esaminare a fondo la questione prima di esprimersi in una maniera o nell’altra.

Busnago dice no

Chi il proprio parere l’ha già dato, però, è proprio il Comune di Busnago, che nelle sedi opportune ha già ribadito la contrarietà al progetto a causa del contesto in cui l’attività potrebbe essere inserita, vicina ad abitazioni e strutture di vendita pubbliche. Una contrarietà unanime, espressa non solo dalla maggioranza del sindaco Danilo Quadri, ma anche da tutte le altre forze politiche che compongono il Consiglio comunale.

"Non siamo contrari all’attività di per sé, visto che le quantità di materiale lavorato sarebbero al di sotto di quelle previste dalla normativa, quanto più alla posizione e al contesto urbano in cui questo impianto potrebbe essere posizionato - aveva spiegato il sindaco Danilo Quadri alcune settimane fa - Parliamo infatti di una zona molto vicina al Centro commerciale, a strutture di vendita, a diverse abitazioni e persino alla Rsa. Francamente non ci sembra affatto il luogo giusto per inserire questo genere di attività, pur essendo identificata come sperimentale e non industriale. La posizione dell’Amministrazione è sostenuta anche dalle altre tre forze politiche del paese presenti in Consiglio comunale, con cui ci siamo confrontati sin da quando abbiamo avuto contezza della situazione"

Il tema approda in Regione

Della questione si sta interessando direttamente anche il consigliere regionale Jacopo Dozio, di Forza Italia e molto legato al territorio di Busnago, che vuole risposte chiare dall’assessore all’Ambiente Giorgio Maione: