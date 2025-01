L'Acli di Meda attiva lo sportello sanità per tutelare il diritto alla salute

Uno sportello sanità per tutelare il diritto alla salute e aiutare i cittadini più fragili alle prese con liste d’attesa infinite. E' stato attivato oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, al circolo delle Acli di Meda, che si è attivato con i volontari per supportare i cittadini e aiutarli a districarsi nel mondo sempre più complicato della sanità.

"Inaccettabile che in tanti rinunciano a curarsi per le lunghe lista d'attesa"

«Non siamo contro nessuno, siamo per il rispetto delle leggi (costituzionali e regionali) e per la difesa dei più fragili - spiegano dalle Acli - Sta aumentando il numero delle persone che, di fronte a liste d’attesa infinite, non potendo permettersi una visita privata, stanno rinunciando a curarsi. Una situazione inaccettabile».

"Il diritto alla salute va tutelato"

E così le Acli stanno mobilitando i propri volontari per supportare i cittadini che, prenotando una visita medica o un esame, «spesso si sentono rispondere che le agende sono chiuse, di riprovare più avanti, oppure vengono assegnati tempi che vanno oltre i termini prescritti dal proprio medico curante, si sentono proporre sedi lontane, mettendo in ulteriore difficoltà le persone non autosufficienti. Tutto ciò è contro le leggi e le disposizioni vigenti. Che, per diverse e complesse ragioni, il Sistema sanitario nazionale sia in difficoltà è più che evidente, ma il diritto alla salute è un diritto costituzionale e i livelli di assistenza sono previsti dalla legislazione nazionale e regionale, pertanto è intollerabile che chi non può permettersi di pagare una visita privata debba rinunciare a curarsi o vedersi inserito in liste d’attesa infinite».

Lo sportello sanità aperto ogni mercoledì pomeriggio

In tema di sanità, le Acli hanno presentato diverse iniziative e con l’attivazione degli «sportelli sanità» vogliono essere coerenti con la propria mission: stare dalla parte dei più fragili. Ai numerosi sportelli Acli già attivi, dall’8 gennaio si aggiungerà quello del circolo di Meda, nella sede di piazza Cavour 22. I volontari saranno disponibili il mercoledì dalle 15 alle 17. Si accede su prenotazione telefonando al numero 0362 346487 int. 8 o inviando una mail a sportellosanitaaclimeda@gmail.com o recandosi in sede dalle 8.30 alle 12.30 da lunedì a giovedì. Il servizio è gratuito. I volontari non effettuano prenotazioni di visite mediche ma forniscono assistenza per i ricorsi all’autorità sanitaria nei casi di mancato rispetto della normativa vigente.