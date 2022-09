L’acqua del comune per studenti e cittadini: in arrivo distributori a scuola e in Municipio

Casette dell’acqua installate in giro per il paese, ma anche distributori all’interno delle scuole e del Municipio. Novità in arrivo per cittadini e studenti.

Nuovi servizi

Già nei giorni scorsi sono stati fatti i primi sopralluoghi per posizionare gli erogatori che consentiranno agli studenti dell’elementari, medie ma anche ai più piccoli della materna, di riempire le proprie borracce e bere senza utilizzare le bottigliette di plastica. L’attenzione dell’Amministrazione comunale verso l’ambiente, ma anche verso il risparmio, si dimostra anche in queste piccole accortezze.

Il vice sindaco

«Grazie a Brianzacque installeremo all’interno dei tre plessi scolastici dei distributori che consentiranno ad alunni ed insegnanti di consumare la nostra acqua, quella del nostro comune, di ottima qualità - ha spiegato il vice sindaco Paolo Caglio - gli impianti saranno collocati nell’immobile di via Grandi e nella cucina della scuola elementare e in quella della scuola dell’infanzia. Ci sarà poi un erogatore anche all’interno del Municipio a disposizione di dipendenti e cittadini».

Una novità importante che consentirà anche di contenere le spese e che offrirà ai cittadini piccoli e grandi un nuovo servizio, che sarà attivo già dalle prossime settimane.