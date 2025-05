L'addio a Enrico Ferrario, uomo di fede e impegno civico

Cordoglio a Verano Brianza, per l'addio ad Enrico Ferrario, figura di riferimento nelle Acli, in parrocchia, all’asilo parrocchiale. Il veranese aveva 84 anni.

Veranese molto stimato

Uomo di impegno e forte senso civico, esaltati da quella riservatezza tipica di chi sa spendersi per gli altri con abnegazione. Sono queste le principali caratteristiche che hanno segnato la vita di Enrico Ferrario, veranese doc, che si è spento domenica 27 aprile, all’età di 84 anni. Concittadino molto stimato e conosciuto ha ricoperto all’interno della comunità locale diversi incarichi.

Impegno civico e sociale

Ragioniere di professione ha messo subito al servizio della sua comunità le conoscenze professionali partecipando alla costituzione dello sportello Acli di Verano, svolgendo questo impegno per più di 50 anni. E’ stato anche a servizio della parrocchia nella commissione Affari Economici, ma soprattutto si è prodigato a sostegno della scuola materna parrocchiale sovrintendendo finanche al ritiro delle rette mensili per comprendere i bisogni delle famiglie. Con la moglie si è dedicato anche ai corsi dei fidanzati come coppia guida.

La passione per la musica

Una vita a tutto tondo, molto piena, fatta anche di passioni. Parallelamente a tutti gli impegni che aveva, Ferrario era infatti un grande appassionato di musica, sin dai tempi della sua formazione scolastica con lo studio del pianoforte.

«Ha fondato in età giovanile il complesso dei Silver e ha suonato in più occasioni con allegria e amicizia nelle operette organizzate dall'oratorio ai tempi di Don Davide - spiegano i familiari - Ha messo poi a frutto questa passione trasformandola in servizio alla liturgia con la costituzione del coro parrocchiale insieme a Dino Preda, parente ed amico, per più di 50 anni. Ha animato con l'organo tutti i sacramenti degli ultimi sei decenni: ordinazioni sacerdotali, cresime, comunioni, matrimoni ed ultimamente i funerali».

Dal carattere riservato, ma molto attento ai bisogni degli altri, si è dimostrato sempre disponibile all'incontro con le persone e ricettivo nei confronti dei bisogni del prossimo.