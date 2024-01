L'addio a Fabrizio Locatelli, vice presidente dei "tornei dell'amicizia"

Grande cordoglio nella comunità di Briosco e Giussano per la scomparsa di Fabrizio Locatelli, 50 anni, padre di tre figli. Manager alla Sacchi era vice presidente della FeSta, federazione sportiva che organizza i "tornei dell'amicizia" negli oratori.

La malattia

Da tre anni era malato e dopo il trapianto di midollo osseo donato dal figlio 17enne Lorenzo, Fabrizio Locatelli, 50 anni, con grande fiducia e speranza aveva creduto di poter guarire e tornare dalla sua famiglia. Sfortunatamente, però, non è stato così: si è spento infatti giovedì 25 gennaio, nella sua casa a Briosco. Originario di Giussano, ha vissuto nella sua città fino al matrimonio, per poi trasferirsi con la moglie Valeria a Capriano.

Il lavoro e l'impegno nello sport

Manager della «Sacchi Elettrofoniture», azienda nella quale ha lavorato per parecchi anni, era molto appassionato di sport, in particolare di montagna, ma era impegnato anche in oratorio, tanto da ricoprire l’incarico di vice presidente della «FeSta», la federazione sportiva che organizza i tornei dell'amicizia in oratorio, del Decanato di Carate.

Padre di tre figli, Lorenzo, Federica di 14 anni e Davide di 7, era molto conosciuto nel suo paese, ma soprattutto a Giussano dove è cresciuto e dove per diversi anni ha collaborato anche con la parrocchia.