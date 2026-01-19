L’addio a Franco Maria Viganò, scrittore, fotografo e benefattore

Cordoglio a Giussano, per l’addio a Franco Maria Viganò, 73 anni: il giussanese, molto conosciuto, era uno scrittore, fotografo ed è stato anche un grande benefattore.

Uomo di grandi doti artistiche e umane

Fotografo, scrittore, poeta, padre, nonno e compagno: così si legge sul necrologio, ma Franco Maria Viganò, scomparso all’età di 73 anni, era anche un grande benefattore, da sempre attento ai bisogni degli altri. Una persona dalla grande umanità, eccentrica di grande spessore capace di coinvolgere e da sempre circondato da una grande famiglia allargata.

Sabato pomeriggio, a Paina, in tanti hanno voluto tributargli l’ultimo saluto, un omaggio alle sue doti artistiche e anche alla sua grande generosità e altruismo.

Il sostegno al Banco di Solidarietà

E’ stato infatti Viganò, nel 2022, a dare una «casa» o meglio un deposito, ai volontari del Banco Madre Teresa. Fu lui che volle che nella sua proprietà, un immobile di famiglia in via Garibaldi al confine tra Giussano e Carugo, trovassero spazio tutti i generi alimentari raccolti, da distribuire poi alle famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione in comodato d’uso il suo capannone. E fu sempre lui che folle festeggiare con circa 300 persone l’inizio di questa significativa collaborazione.

Il ricordo della sorella

«Franco ha sviluppato le sue doti artistiche, dalla scrittura alla fotografia da adulto – ha ricordato una delle due sorelle, Elisa Botturi Viganò – aveva un animo eccentrico e ha sempre dimostrato una grande attenzione e rispetto verso gli altri, verso l’accoglienza».

La malattia

Per anni ha collaborato con il padre nella ditta di import di legnami pregiati, per poi proseguire l’attività alla morte del fondatore.