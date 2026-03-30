L’addio a Giovanni Besana, il “presentatore” di Verano impegnato nel sociale

Avisino, vicino alla banda e alla corale era iscritto all'Aido e ha donato le cornee

Due comunità, quella di Verano e Giussano, piangono Giovanni Besana, 78 anni, molto impegnato nel sociale, vicino alla banda e alla corale. Iscritto all’Aido ha donato le cornee.

Per i veranesi era il presentatore ufficiale di tutti gli eventi

In paese dove è nato e dove vivono i suoi familiari lo conoscevano come «il presentatore», della banda e della corale; a Giussano, invece, città nella quale abitava con la moglie Giovanna Citterio, era conosciuto per il suo impegno in diverse associazioni: dall’Avis, alla Croce Bianca ma anche alle Acli.

Giovanni Besana, 78 anni, per gran parte della sua vita si è occupato degli altri, e l’ha fatto anche in punto di morte.

Ha donato le cornee

Iscritto all’Aido da sempre, dopo la morte, quando i medici hanno chiesto se si potessero prelevare le cornee, la famiglia ha subito acconsentito e il prelievo è stato effettuato nella stessa giornata della sua scomparsa, il 21 marzo. Besana è morto all’ospedale San Gerardo di Monza a causa di un ictus.

L’impegno in parrocchia

Cresciuto a Verano, aveva lavorato in banca, al Banco Ambrosiano, per oltre 30 anni, in particolare nella filiale di Monza, ma anche in paesi vicini. Aveva fatto parte dei gruppi «lettori» a Verano, ma anche in basilica a Giussano, era infatti ben inserito nei tessuti parrocchiali di entrambi le due comunità.

Una persona molto colta, fine, generosa e attenta al prossimo. Dal 1968 e per mezzo secolo aveva presentato i concerti della banda di Verano e i concerti della corale di Verano (ora Schola Cantorum «Edoardo Preda») sin dalla sua fondazione, come pure le serate dei gruppi «Silver» e «Folk Band Group».

Il ricordo

«Era il nostro “Pippo Baudo”, il presentatore di tutti gli eventi del paese – ha ricordato l’ex sindaco Renato Casati, suo caro amico – Siamo cresciuti insieme in oratorio. Giovanni presentava concerti, tombolate al Centro anziani, era sempre a disposizione per qualsiasi evento importante. Una persona molto impegnata, molto apprezzata e conosciuta sia a Verano sia a Giussano, dove si era trasferito dopo il matrimonio».

L’impegno sociale

Nel 2015 venne premiato dall’Amministrazione comunale di Verano come cittadino benemerito.

Per 40 anni, Besana è stato donatore di sangue, ma è stato anche volontario della Croce Bianca di Giussano, ha fatto parte dell’Acli e dell’oratorio di Giussano.

Quando poteva non disdegnava di suonare la tastiera e anche l’organo, oltre a essere amante della lettura di libri, specie quelli di taglio giornalistico.

Persona socievole, aveva molti amici. Era molto generoso e aiutava chiunque spendendosi in prima persona in ogni situazione.

Apprezzato e stimato da tanti, entrambe le comunità di Verano e Giussano hanno voluto partecipare alle esequie che si sono svolte lo scorso martedì 24 marzo in basilica a Giussano.