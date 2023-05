L’addio a Mimmo Visciglia, membro storico del gruppo «Aria nuova»

Cordoglio a Verano per la scomparsa improvvisa di Demetrio Visciglia, per gli amici Mimmo, 53 anni.

L'impegno in politica

L’impegno in politica, ma anche una grande passione per la musica, suonava la chitarra sin da quando era ragazzino. Così si ricorda Demetrio Visciglia, per tutti gli amici Mimmo, 53 anni. Sposato, padre di una figlia, era direttore amministrativo, alla Riva & Mariani Group SpA ed è stato tra i primi ad entrare nel gruppo politico di Aria nuova.

Il ricordo

«Visciglia è stato tra i primi ad entrare nel gruppo di Aria Nuova - ricorda Italo Motta, tra i fondatori - era molto attivo e ha partecipato a diverse commissioni. Sin da subito si è impegnato politicamente, voleva dare il suo contributo al miglioramento di Verano».

Nel 2016 si era candidato alle amministrative

Nel 2016 si era candidato nella lista di Giancarlo Calastri, uno dei quattro veranesi in corsa per le amministrative. Non era stato eletto, ma il suo impegno e l’attenzione nei confronti della politica del suo paese d’adozione, sono sempre stati molto vivi. Demetrio Visciglia contribuì in modo concreto a far crescere il gruppo «Aria Nuova», un gruppo di persone con esperienze e professioni differenti, unite dalla voglia di cambiamento e di rottura dalle vecchie logiche della politica; aveva creato un blog, di «Aria Nuova» nel 2011, aggiornato fino al 2016, con spunti di riflessioni e considerazioni politiche.