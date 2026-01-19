L’addio a Nazareno Todarello, generoso fino alla fine ha donato le cornee

E’ stato il primo donatore Aido dell’anno, Nazareno Todarello; originario di Francica, viveva a Robbiano di Giussano e da tempo lottava contro il tumore.

Era originario d Francica, ma da anni viveva a Robbiano

Sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno, ha voluto essere d’aiuto fino alla fine, donando le cornee. Cordoglio in città per l’addio a Nazareno Todarello, 65 anni, che si è spento l’8 gennaio, dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Originario di Francica, in provincia di Vibo Valentia, era residente a Robbiano con la moglie Mirella Colzani; papà di Martina, infermiera all’ospedale di Carate, aveva sempre lavorato con passione nel settore edile.

Da anni lottava contro il tumore

La malattia si era fatta avanti una ventina di anni fa, quando gli era stato diagnosticato il primo tumore: da allora è iniziato il suo calvario, con cadute e riprese e ricadute. Si è difeso come ha potuto. Purtroppo, alla lunga il male ha vinto questa impari lotta e se n’è andato mentre era ricoverato all’Istituto Tumori di Milano.

Era molto conosciuto, anche per la sua passione per il Milan

Todarello, molto conosciuto in frazione; nel tempo libero passava molto tempo nel suo orto di cui andava orgoglioso.

Grande era anche la sua passione e il suo tifo per il Milan, del quale non perdeva una partita.

«Del “suo” Milan sapeva tutto, conoscenza i nomi di tutti i calciatori, i risultati, le classifiche», hanno ricordato i familiari.

Il robbianese è ricordato anche come un uomo di grande volontà e coraggio, di natura ottimista, aveva fatto molti sacrifici sempre con il sorriso sulle labbra. Persona socievole aveva molti amici.

La donazione delle cornee

Era molto generoso e aiutava chiunque spendendosi in prima persona in ogni situazione. E proprio per questa sua indole altruista familiari hanno acconsentito all’espianto delle cornee, un gesto importante che ridarà la vista a due persone. Quella di Todarello è la prima donazione dell’anno, registrata dall’Aido Giussano.