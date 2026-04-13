L’addio a Pasquale Mondella, il «tuttofare» di Robbiano colonna del Gruppo Robby

Aveva 71 anni ed era molto attivo nella sua comunità: dalla parrocchia, all'oratorio ai vari gruppi associativi

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Robbiano, frazione di Giussano, i funerali di Pasquale Mondella, 71 anni, colonna del Gruppo Robby, impegnato in modo molto attivo nella sua comunità, dall’oratorio, alla parrocchia, ai diversi gruppi d volontari presenti in città.

La malattia improvvisa

Se n’è andato all’improvviso nel giro di un mesetto a causa di un tumore, lasciando un profondo cordoglio a Robbiano, dove ha sempre vissuto e dove si è dato tanto fare per oltre quarant’anni. Pasquale Mondella, classe 1955, era arrivato da giovanissimo a Giussano da Francica, suo paese di origine, con il matrimonio poi, Robbiano è diventato a tutti gli effetti il suo paese, integrandosi perfettamente con la comunità e diventandone uno dei volti più noti, grazie proprio al suo impegno per la parrocchia, in oratorio, nel Gruppo Robby, nel basket.

Fondatore del Gruppo Robby

Imprenditore edile in pensione si dava ancora molto fare fare collaborando con vari gruppi robbianesi, un vero tutto fare, sempre pronto a montare, smontare, costruire, sistemare e organizzare. E’ stato tra i fondatori del Gruppo Robby, quarant’anni fa, ma in tante occasioni ha prestato le sue competenze e il suo aiuto in parrocchia.

«Pasquale era sempre a disposizione per qualsiasi cosa e per chiunque – ha ricordato uno dei suoi amici Alfonso Brunati del Gruppo Robby – era la nostra colonna portante, sempre attivo in tutte le nostre attività. Dal Babbo Natale, al presepe vivente, alla Giubiana, alle varie iniziative. Pasquale ha spesso interpretato il ruolo di Barabba: si faceva crescere la barba e i capelli per settimane, così da entrare meglio nella parte».

L’impegno nella sua comunità

Ma da esperto costruttore quale è stato metteva a disposizione materiale e abilità; un impegno trasversale che si allargava anche al gruppo dei Ran Ner per la tradizionale camminata di aprile a Robbiano.

La ditta di Mondella per quasi 25 anni si era anche occupata delle tumulazioni nei tre camposanti di Giussano, Paina e Robbiano, fino al 2010.

Funerali oggi pomeriggio

Sposato con Giovanna Corti, papà di tre figli, Ermanno, Serena e Lorena, tutta la famiglia è molto conosciuta e attiva Robbiano. Oggi pomeriggio alle 16, nella chiesa di Robbiano i funerali.

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