L’addio a suor Paola Longoni, sacramentina da oltre 60 anni

Per tutta la vita suor Paola Longoni si è dedicata ai bambini della materna. Cordoglio a Paina di Giussano per l’addio alla religiosa che si è spenta il 7 luglio all’età di 91 anni.

Era entrata in convento a 23 anni

Cordoglio a Paina per la scomparsa di suor Paola Longoni, 91 anni, nata e cresciuta proprio in frazione. Era entrata in convento 23 anni nell’istituto delle Suore Sacramentine. Nel 1961 emise la prima professione religiosa in Casa Madre e conseguito il diploma di insegnamento si dedicò per tutta la vita ai bambini della materna, in diverse comunità della Bergamasca. Ha lavorato ad Alzano Sopra, Brembate Sotto e Villa di Serio.

E’ stata superiora della Comunità Sedrina

Nel 1981 fu nominata superiora della Comunità Sedrina, servizio che svolse per sei anni. Successivamente riprese il suo impegno nella scuola materna prima a Borgo Santa Caterina, a Bergamo e poi nuovamente a Brembate sotto.

Dal 1991 entrò a far parte della comunità Colognola: dapprima come operatrice pastorale nella parrocchia, quindi prestando servizio nel guardaroba della comunità.

L’addio a Paina

Negli ultimi anni provata dalla malattia ha vissuto accudita dalle cure delle consorelle. Si è spenta il 7 luglio e dopo i funerali a Bergamo, venerdì 10 luglio si è svolta una seconda cerimonia d’addio nella chiesa di Paina, venerdì 10 luglio. Lascia la sorella Ada e i nipoti. La ricorda don Roberto, figlio della sorella, sacerdote a San Giuliano Milanese.

«Ha prestato un servizio attento e amorevole nelle scuole e si è donata con generosità alle attività parrocchiali».

Le consorelle hanno inoltre ricordato la gratitudine con cui ha vissuto tutta la sua lunga missione educativa e la sua consacrazione religiosa.