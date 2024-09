L'addio alla dolce maestra Francesca, insegnava al nido

Cordoglio a Verano per la prematura scomparsa di Francesca Valtorta, 48 anni, che insegnava all'asilo nido comunale di via San Giuseppe.

Era malata da due anni

Da oltre due anni lottava contro il cancro, una battaglia dura combattuta con forza e coraggio, ma purtroppo persa per Francesca Valtorta. La veranese aveva 48 anni ed era insegnante all’asilo nido comunale di via San Giuseppe da oltre ventisei anni, un’educatrice molto apprezzata e stimata da colleghe e genitori per i suoi modi gentili, la sua dolcezza e grande capacità nell’accogliere e occuparsi dei bimbi più piccoli.

Il ricordo della sorella

«Ha sempre lavorato lì e tante famiglie la conoscevano e le erano affezionate - ha raccontato la sorella Virginia - da due anni lottava contro il cancro. Era in cura a Monza, ma la malattia è peggiorata e nell’ultimo periodo era assistita a casa, attraverso le cure palliative».

Educatrice molto stimata

La maestra, ricordata da molti come una donna solare e accudente, sempre presente e attenete alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, era mamma di Viviana, di 16 anni. Si è spenta a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia: oltre all’amata figlia, le due sorelle Virginia e Sabrina e i nipoti Valentina e Andrea. Sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale si sono svolti i funerali: grande la commozione e l’affetto nei confronti della maestra, ma anche la vicinanza dimostrata ai familiari in questo momento di grande dolore.