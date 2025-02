L'addio alla professoressa Speranza, storica insegnante di sostegno

Si è spenta all’età di 54 anni l’insegnante di sostegno Aurora Speranza, da circa 15 anni in servizio all’Istituto comprensivo «Don Beretta» di Giussano.

Seguiva i ragazzi con disabilità alle medie di Paina

Un punto di riferimento per la scuola, ma soprattutto per i ragazzi con disabilità che ha sempre seguito con grande attenzione, cura e professionalità. Così le colleghe dell’Istituto comprensivo «Don Beretta», ricordano la professoressa Aurora Speranza, che si è spenta pochi giorni fa, all’età di 54 anni.

Un’insegnante disponibile, che da oltre 15 anni, si occupava del sostegno agli alunni con disabilità certificate alle medie di Paina.

Il ricordo

«Ha sempre dimostrato grande generosità nei confronti dei ragazzi che avevano bisogno di attenzioni particolari - ricorda una delle ex colleghe Daniela Belluschi - abbiamo collaborato per tanti anni; la professoressa Speranza mi ha sostituito a settembre quando sono andata in pensione. E’ stata un punto di riferimento e da quest’anno ricopriva anche un ruolo importante all’interno della scuola: era responsabile dell’area disabilità. Aurora è stata sempre molto disponibile e attenta agli alunni speciali. Ha molto amato il suo lavoro ed era molto stimata sia tra le colleghe, ma anche dai suoi alunni e dalle famiglie. Malata da qualche mese, ha sempre sperato di poter tornare dai suoi alunni. La sua improvvisa scomparsa ci ha toccati molto, lasciando grande cordoglio in tutto il corpo docente, ma anche tra tutto il personale dell’istituto comprensivo».

I funerali in basilica

Si è spenta venerdì 21 febbraio, e oggi pomeriggio, lunedì 24 febbraio si svolgeranno i funerali in basilica a Giussano. Durante la cerimonia i colleghi dell’istituto comprensivo Don Beretta, leggeranno una lettera in ricordo della professoressa, per tributarle un saluto molto affettuoso e pieno di gratitudine.