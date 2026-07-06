L’addio alla storica tabaccaia del Laghetto

Carla Fumagalli, storica tabaccaia di Giussano, si è spenta all’età di 96 anni nel giorno del suo compleanno, tra l’affetto della nipote e dei pronipoti.

Storica commerciante al laghetto

Se n’è andata nel giorno del suo 96esimo compleanno Carla Fumagalli, storica commerciante del laghetto. L’anziana signora è morta il 1 luglio, nella sua casa in via Tonale. Con lei se ne va una figura che ha segnato la storia del commercio locale e che resterà nel cuore di intere generazioni.

Il ricordo della nipote

«Dall’età di 18 anni ha lavorato con passione e instancabile dedizione nella tabaccheria del Fontanone, storica attività di famiglia avviata negli Anni 40 – ha raccontato la nipote Fernanda, che ne ha raccolto il testimone – Quel negozio non era soltanto un punto vendita, ma anche un luogo di incontro dove ogni cliente veniva accolto con un sorriso, una parola gentile, un’attenzione».

Per tutti “zia Carla”

Per tutti era semplicemente «zia Carla», un appellativo nato spontaneamente dall’affetto, di chi, negli ultimi anni aveva imparato a conoscerne la disponibilità , la gentilezza e generosità. Non si era mai sposata e proprio la nipote è stata come un figlia, che l’ha accudita fino alla fine.

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