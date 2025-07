Ladri in azione con il flessibile, ma la casa... è disabitata

Incredibile

Il colpo è avvenuto nei giorni scorsi in centro paese: i malviventi hanno anche smurato, inutilmente, una cassaforte

Hanno atteso il momento migliore, poi sono entrati in azione. E, con un flessibile, hanno persino smurato la cassaforte alla ricerca di gioielli e preziosi. Peccato però che la casa... fosse disabitata. L'incredibile "furto" è avvenuto nei giorni scorsi a Usmate Velate.

Ladri in azione nella casa disabitata

Eppure i malviventi avevano pensato proprio a tutto. Da tempo tenevano d'occhio quella villetta in via Isonzo, cercando il momento migliore per colpire. Sapevano persino dell'esistenza della cassaforte, ma evidentemente è sfuggito un "dettaglio", ovvero che in quella casa non ci abitava più nessuno da qualche tempo.

Smurata la cassaforte

Il colpo è andato in scena nel fine settimana. I ladri hanno scassinato l'ingresso, poi si sono diretti verso la blindata, smurata con un flessibile. Quando l'hanno aperta, però, anziché preziosi e gioielli si sono trovati con un bel pugno di mosche in mano. Poi, come sono arrivati, se ne sono andati senza che nessuno si accorgesse di nulla. L'incursione, scoperta solo qualche giorno dopo, ha provocato solo danni, insomma. E neanche di poco conto.

Diversi furti andati a segno

Purtroppo la "visita" dei ladri in via Isonzo non è stata isolata. Il quartiere centrale di Usmate Velate ha subito diversi furti nelle ultime settimane, molti dei quali andati a segno. L'ultimo, in ordine cronologico, era avvenuto in via Tazza: qui, i banditi, sono entrati in azione approfittando dell'assenza dei proprietari che si trovavano in vacanza. Con specifici attrezzi si sono fatti largo tra le inferriate e, una volta dentro, hanno fatto manbassa di tutto ciò che hanno trovato. Con buona pace dei proprietari, che una volta allertati dell'incursione non hanno potuto far altro che sporgere denuncia ai Carabinieri.