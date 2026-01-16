Ladri senza cuore al cimitero: “Razziata la tomba di mia figlia e mio nipote”

Atti vili, inqualificabili e vergognosi. Che non rendono onore ai vivi e tanto meno alla memoria dei defunti. E’ una situazione non più sostenibile quella segnalata a più riprese dalla signora Silvana Vallini, 73 anni, che da tempo denuncia furti e trafugamenti di piccoli oggetti dalla tomba dei propri cari al cimitero di Velate.

Ladri senza cuore al cimitero

Il luogo in cui riposano la figlia Manuela Franceschini (scomparsa a soli 34 anni nel 2011 dopo una lunga battaglia) e il nipote Kevin Schettini (anche lui volato via a 23 anni solamente poche settimane fa) pare essere stato preso di mira da ladruncoli senza cuore che non si fanno scrupolo alcuno nel mettere le mani su piccolo oggetti e ornamenti che decorano la lapide:

“Solo a parlarne mi viene da star male – racconta proprio la donna – E’ da tempo che dalla tomba spariscono quei piccoli omaggi che lascio. Da ultimo un mazzo di rose blu e una tartaruga dipinta a mano che era stata fatta arrivare direttamente dalla Sicilia. Si trattava di un oggetto che apparteneva a Manuela e a Kevin e che desideravo tenessero sulla tomba come ricordo: era un qualcosa a loro molto caro, di un valore sentimentale che non si può quantificare”.

“Razziata la tomba di mia figlia e mio nipote”

Invece qualcuno ha pensato (male) di portarsi via tutto. E non è nemmeno la prima volta che purtroppo succede. La signora, infatti, lamenta da tempo una situazione che ormai è andata ben oltre la decenza:

“Prima mi lamentavo con mio nipote Kevin dei continui furti che avvenivano sulla tomba di mia figlia, ma da quando anche lui non c’è non ho più nessuno con cui sfogare questa rabbia e questa delusione che davvero mi fanno star male”

