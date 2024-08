Ladri senza vergogna nel Vimercatese: rubato un defibrillatore e il Tricolore degli Alpini

Quando si dice che non c'è limite al peggio, purtroppo, è una triste realtà. Ladri senza vergogna nel Vimercatese: negli ultimi giorni sono stati rubati un defibrillatore a Lesmo e il Tricolore degli Alpini di Bernareggio. Senza dimenticare l'increscioso furto alla chiesa di Usmate Velate.

Il dispositivo salvavita era stato donato alla sezione cittadina della Croce Bianca dall’azienda Ilpra. Ora, però, è stato vergognosamente trafugato dalla sua teca di piazza Roma, davanti alla chiesa, creando un danno non di poco conto all’intera collettività. La denuncia è arrivata direttamente dal Comune:

"Trattenere uno strumento così prezioso all’interno di proprietà private o domestiche non è solo un reato, ma un atto moralmente deprecabile, ben più grave di un semplice furto. Qualora il defibrillatore fosse stato utilizzato per un'emergenza sanitaria, siamo felici che sia stato di aiuto e chiediamo cortesemente che venga riposto nello stesso luogo da cui è stato prelevato, affinché possa continuare a salvare altre vite. Confidiamo nella vostra collaborazione per garantire la sicurezza e il benessere di tutta la comunità".

Uno sfregio agli Alpini, ma anche al Tricolore e a tutto ciò che esso rappresenta. Difficile definire diversamente quanto accaduto nei giorni scorsi, quando qualche vandalo ha pensato (male) di strappare e poi rubare la bandiera italiana dal pennone che si erge sul Monumento delle Penne Nere a Palazzo Solera Mantengazza. L’accaduto ha ricevuto la ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutte le forze politiche del paese:

"Non è solo un atto vandalico, ma un vero e proprio vilipendio alla Bandiera e come tale rappresenta un reato non di poco conto - le parole del sindaco Gianluca Piazza - Come Amministrazione abbiamo espresso solidarietà al gruppo Alpini ed esprimiamo la più ferma condanna per l’episodio. Ci siamo già attivati insieme alla Polizia locale e ai Carabinieri per individuare i responsabili attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza".